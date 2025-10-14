Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR

Сегодня появились новые подробности о предстоящем смартфоне Realme GT 8 Pro, который не только станет первым в России мобильным устройством с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, но и первым устройством с системой камеры, совместно разработанной Realme и Ricoh в рамках стратегического партнёрства и включающей функции знаменитой серии Ricoh GR.

В основе новой системы камеры Realme GT 8 Pro лежит группа линз сверхвысокой прозрачности, разработанная совместно с Ricoh в соответствии с официальными оптическими стандартами. Сообщается, что объектив на их основе создан для обеспечения высокой антибликовой защиты, повышенной разрешающей способности и минимального искажения, что гарантирует чёткость и чистоту снимков.

Также отмечается, что Realme GT 8 Pro получит специальный «режим Ricoh GR» с настраиваемым пользовательским интерфейсом, обеспечивающим ощущения, сравнимые с работой камер Ricoh GR.

Ключевые особенности режима:

Быстрая работа: режим обеспечивает высокую скорость запуска и воспроизводит характерный звук затвора камеры Ricoh GR IV.

Функция Snap, которая позволяет пользователям предварительно устанавливать фокусное расстояние, обеспечивая детальные снимки без необходимости использования автофокусировки.

Режим видоискателя: в нём убираются все экранные настройки, позволяя пользователям сосредоточиться исключительно на кадрировании снимка.

Realme GT 8 Pro также будет оснащён несколькими классическими функциями камер Ricoh GR. Камера смартфона поддерживает два фирменных фокусных расстояния, эквивалентных полнокадровым: 28 мм для съёмки масштабных уличных сцен и 40 мм для более чёткой съёмки отдельных объектов.

Камера получит поддержку пяти эксклюзивных «классических тонов Ricoh GR»: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W. Для дополнительной персонализации предусмотрена функция «Настраиваемый тон», позволяющая пользователям изменять параметры эффектов и создавать собственный уникальный стиль.

Кроме того, предусмотрены функции, направленные на формирование сообщества фотографов. GT 8 Pro будет поддерживать опции нанесения водяных знаков в стиле Ricoh GR, создания специальных фотоальбомов с маркировкой GR, а также возможность делиться своими собственными тональными рецептами.