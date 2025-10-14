Ключевая для NASA лаборатория потеряла 10 % сотрудников — их просто уволили

Управляемая Калифорнийским технологическим институтом лаборатория NASA JPL потеряет 550 сотрудников или примерно 10 % действующего штата. Кандидаты на увольнение были выбраны ранее, и теперь они вовлечены в процедуры по оставлению места работы. Для JPL — ключевой организации по планетарным и астрономическим миссиям NASA — это третья волна увольнений за два года, что явно не пойдёт на пользу науке о космосе.

В прошлом году из JPL уволились около тысячи специалистов. В NASA надеялись, что это позволит сохранить оставшийся коллектив и проекты. Однако избрание на пост президента США Дональда Трампа (Donald Trump) изменило эти планы. Бюджет NASA был значительно сокращён, включая финансирование научных и планетарных программ, а также пилотируемой космонавтики, что потребовало новых сокращений персонала для оптимизации работы в условиях урезанного бюджета.

«Чтобы наилучшим образом позиционировать JPL в будущем, мы предпринимаем шаги по реструктуризации и созданию соответствующего штата сотрудников для обеспечения успеха в будущем. В рамках этих усилий JPL проводит реорганизацию своего персонала, включая сокращение штата. Это сокращение — часть реорганизации, которая началась в июле и не связана с нынешней остановкой работы правительства, — затронет примерно 550 наших коллег в технической, деловой и вспомогательной областях», — сказано в пресс-релизе агентства.

Сотрудники начали получать уведомления о своём новом статусе во вторник, 14 октября. В течение последних нескольких месяцев с персоналом JPL проводились соответствующие беседы. Принятое на этой неделе решение о сокращениях, хотя и непростое, имеет важное значение для обеспечения будущего JPL за счёт создания более компактной инфраструктуры, сосредоточения внимания на основных технических возможностях, поддержания финансовой дисциплины и формирования условий для конкуренции в развивающейся космической экосистеме.