Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год

Microsoft подготовила новую функцию для облачного хранилища OneDrive — сканирование лиц на фотографиях при помощи искусственного интеллекта и создание подборок снимков на основе этого механизма. Эту функцию можно отключить, но только три раза в год.

О фактическом появлении новой функции уже сообщили несколько пользователей облачной службы, хотя в Microsoft утверждают, что она пока ещё не развёрнута, но это произойдёт скоро. Принцип действия новой функции состоит в том, что пользователь добровольно сообщает OneDrive, кто изображён на той или иной фотографии, после чего сервис самостоятельно создаёт коллекции снимков, на которых есть этот человек.

Что очевидно, для работы этой функции требуется взаимодействие с пользователем, и предложение системы идентифицировать лицо на изображении — функция отнюдь не уникальная, но у неё есть одно отличие от многочисленных аналогов. Отключить новый раздел «Люди» в облачном хранилище можно только три раза в год, сообщила Microsoft.

«В некоторых регионах потребуется ваше согласие, прежде чем мы начнём обработку ваших фотографий», — отметили в компании, и это предсказуемый сценарий. Например, функция Windows Recall заработала в странах Европейской экономической зоны только в июле 2025 года из-за особенностей, связанных с нормами по обработке данных.

Когда пользователь отключает функцию сканирования лиц на изображениях в облачном хранилище, все данные, связанные с подборками, удаляются из системы через 30 дней. Компания заверила, что эта информация не будет использоваться для обучения моделей ИИ и куда-либо передаваться, но сам факт появления подобной функции может вызвать дискомфорт у тех, кто считает вопросы конфиденциальности важными.