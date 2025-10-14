Сегодня 14 октября 2025
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome

Помощник с искусственным интеллектом Google Gemini теперь может пересказывать содержимое страниц, открытых в браузере Chrome для Android — для этого достаточно активировать ИИ-ассистента, обратил внимание ресурс 9to5Google.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Новая функция дополняет дебютировавшие ранее трансляцию изображения экрана в Gemini Live и запрос информации о материалах на странице. Когда пользователь выбирает функцию составления сводки по текущей странице, на экране появляется анимация в фирменных цветах Google, а сам пересказ возникает в виде плавающего окна, которое можно развернуть или задать по нему уточняющие вопросы.

Даже если в настройках приложения в качестве основной выбрана флагманская модель Gemini 2.5 Pro, для составления сводок всегда используется более компактная, но и более быстрая Flash 2.5. Этой модели отправляется следующий запрос: «Пожалуйста, составь краткое содержание на основе текста этой веб-страницы. Изложи кратко, но подробно, освещая ключевые моменты простым языком». Составление сводок доступно всем пользователям приложения Gemini — новая кнопка появляется при открытии вкладки Chrome, ленты Discover, в результатах поиска и в приложении Google News.

ИИ-помощник поддерживал составление сводок и ранее, но для этого требовалось вручную вставлять ссылку. Ранее пересказ содержимого страниц появился у американских пользователей Chrome под Windows и macOS; теперь он доступен в Chrome под Android, а также в стабильной и бета-версии приложения Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, gemini, chrome, android
