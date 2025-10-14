Сегодня 14 октября 2025
Instagram✴ защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию

Социальная сеть Instagram, ссылаясь на необходимость защиты несовершеннолетних пользователей от вредоносного контента, вводит новые ограничения для подростковых аккаунтов. Пользователи младше 18 лет теперь по умолчанию будут видеть только контент, соответствующий рейтингу PG-13. Такие темы, как экстремальное насилие, сексуальная нагота и сцены употребления наркотиков, будут им недоступны. Они не смогут изменить эту настройку без явного разрешения родителей или опекунов.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Instagram вводит более строгий фильтр контента под названием «Ограниченный контент», который не позволит подросткам просматривать и комментировать публикации с этой настройкой. Компания со следующего года будет вводить дополнительные ограничения для подростков на чаты с ИИ-ботами, у которых включён фильтр «Ограниченный контент». Новые настройки с рейтингом PG-13 уже применяются к разговорам с использованием искусственного интеллекта.

Этот шаг был предпринят в ответ на судебные иски против создателей чат-ботов, таких как OpenAI и Character.AI, за якобы причинение вреда пользователям. В прошлом месяце OpenAI ввела новые ограничения для пользователей ChatGPT младше 18 лет и заявила, что обучает чат-бота воздерживаться от «флиртующих разговоров». Ранее в этом году Character.AI также добавила новые ограничения и функции родительского контроля.

Instagram разрабатывает инструменты для обеспечения безопасности подростков в аккаунтах, личных сообщениях, поиске и контенте. Компания последовательно расширяет контроль и ограничения в различных областях для несовершеннолетних пользователей. Социальная сеть не позволит подросткам подписываться на аккаунты, публикующие контент, не соответствующий возрасту. Если они подпишутся на такие аккаунты, они не смогут видеть их публикации или взаимодействовать с ними. Компания также удаляет подобные аккаунты из рекомендаций, что затрудняет их поиск.

Instagram блокирует подросткам просмотр неподходящего контента в личных сообщениях. Компания уже сейчас запрещает несовершеннолетним находить контент, связанный с расстройствами пищевого поведения и самоповреждением. В контенте для тинейджеров блокируются такие слова, как «алкоголь» или «кровавый». Кроме того, подобный контент нельзя найти, используя искажённое написание слов или преднамеренные орфографические ошибки.

В настоящее время Instagram тестирует новые инструменты контроля, позволяющие родителям отмечать контент, который не следует рекомендовать подросткам. Помеченные публикации будут отправляться в соответствующий отдел для проверки.

Все описанные изменения вступают в силу в США, Великобритании, Австралии и Канаде с сегодняшнего дня, а в следующем году — по всему миру.

Источник:

ii, me, родительский контроль, ограничения, подростки
