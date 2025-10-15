Новые виды устройств Apple для умного дома BYD будет производить во Вьетнаме

Возможно, кто-то воспринимает китайскую BYD исключительно как крупнейшего производителя электромобилей и гибридов, но она остаётся вторым по величине производителем литиевых аккумуляторов, а также контрактным производителем устройств Apple. На предприятиях во Вьетнаме BYD освоит выпуск новых типов устройств этой марки для экосистемы умного дома.

Как поясняет Bloomberg, ради этого BYD нарастит свои производственные мощности на территории Вьетнама. В следующем году Apple намерена выпустить на рынок камеры видеонаблюдения для домашнего использования, а также своего рода центр управления для всех умных устройств в доме, который будет оснащаться сенсорным дисплеем. В 2027 году компанию им составит некий настольный робот, который будет использовать датчики и приводы для перемещения в пространстве.

Все три вида новых устройств Apple будут производиться для компании на территории Вьетнама, поскольку компания не оставляет многолетних усилий по снижению своей зависимости от Китая. Традиционная тактика Apple предполагала, что все новые типы устройств осваиваются в производстве сперва в Китае, а уже потом переносятся на конвейеры за его пределами. На этот раз «первопроходцем» станет именно Вьетнам.

BYD также поможет Apple нарастить объёмы производства планшетов iPad во Вьетнаме. Помимо них, этот подрядчик уже выпускает наушники AirPods, часы Apple Watch, компьютеры Mac и колонки HomePod на территории данной страны. Поставляемые в США товары из Вьетнама должны облагаться таможенной пошлиной в размере 20 %, но это всё равно ниже, чем будет облагаться ввозимая из Китая продукция. В Индии подрядчики Apple активно собирают iPhone, некоторые другие устройства, включая Mac, собираются в Малайзии и Таиланде.

Первоначально Apple планировала представить центр управления умным домом с 7-дюймовым дисплеем почти квадратной формы в марте текущего года, но задержка с выпуском необходимого для его работы обновлённого голосового помощника Siri отложила дебют как минимум до весны 2026 года. В марте должен быть представлен соответствующий голосовой ассистент Apple.

У центра управления умным домом Apple изначально могло быть две модификации: одна сочетает корпус умной колонки с небольшим дисплеем, а вторая предназначена для размещения на стене, но компания сосредоточила усилия на первом варианте. Встроенная камера будет определять, кто из членов семьи или обитателей дома взаимодействует с устройством, автоматически подстраиваясь под предпочтения конкретного пользователя. Разработка такого устройства ведётся Apple с 2023 года. Предполагается, что оно будет предлагаться по цене около $350, но специалисты ведут работу над снижением стоимости. Особых требований к качеству изображения предъявляться не будет, в связи с чем поставкой ЖК-панелей для нового типа устройств Apple займётся Tianma Microelectronics.

К концу следующего года Apple также собирается предложить клиентам камеры видеонаблюдения для установки внутри помещений. В 2027 году на рынке может появиться аналог центра управления умным домом, который будет поворачивать дисплей типоразмера 9 дюймов автоматически за счёт его размещения на роботизированном основании с манипулятором. К созданию такого устройства были привлечены специалисты Apple, которые ранее пытались создать фирменный электромобиль. Компактных роботов Apple тоже пытается создавать, а ещё она работает над созданием манипулятора для использования на производстве.