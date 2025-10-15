Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10

Компания Microsoft выпустила последнее накопительное обновление для операционной системы Windows 10. Пакет KB5066791 знаменует собой окончание целой эпохи, поскольку он является последним обновлением для платформы, жизненный цикл которой подошёл к концу.

Отметим, что у пользователей сохранится возможность получения обновлений для Windows 10 по программе Extended Security Updates сроком на один год для потребителей и на три года для корпоративных клиентов. Нынешнее обновление KB5066791 является обязательным, поскольку в нём содержатся обновления безопасности, выпущенные в рамках программы Patch Tuesday. Обновление содержит патчи для исправления шести уязвимостей нулевого дня и 172 патча, исправляющие разные уже известные недостатки.

Пользователи совместимых устройств могут установить пакет KB5066791 с помощью «Центра обновления Windows», где нужно вручную запустить проверку наличия обновлений. Поскольку обновление является обязательным, позднее оно будет автоматически развёрнуто на всех совместимых устройствах. Для завершения его установки потребуется выполнить перезагрузку устройства, но пользователи могут перенести этот этап на время, когда они не взаимодействуют с компьютером. После установки данного пакета Windows 10 22H2 обновится до версии 19045.6456, а Windows 10 21H2 — до версии 19044.6456.

Microsoft также напомнила о завершении периода поддержки Windows 10 и рекомендовала пользователям не затягивать с переходом на Windows 11. «После 14 октября 2025 года Microsoft больше не будет выпускать бесплатные обновления, доступные через «Центр обновления Windows», в том числе технические и обновления безопасности, для Windows 10. Ваш компьютер по-прежнему будет работать, но мы рекомендуем перейти на Windows 11», — говорится в сообщении Microsoft.