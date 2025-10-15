Сегодня 15 октября 2025
Новости Software
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму

Корреляция между биткоином и золотом достигла 0,85 и подошла к историческому максимуму — показателю в 0,9. Об этом сообщил гендиректор криптовалютной аналитической платформы CryptoQuant Ки Ён Чжу (Ki Young Ju).

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

«Золото продолжает демонстрировать новые максимальные значения. Корреляция биткоина к золоту высока; идея о цифровом золоте сохраняет актуальность. Спрос на хеджирование рисков инфляции ещё не угас», — написал господин Ки в соцсети X.

До того, как стать средством сбережения средств, золото активно использовалось в качестве валюты, напоминают эксперты. И сейчас по этому пути следует биткоин, что объясняет синхронную динамику цен на оба актива. С ростом неопределённости на рынках, в условиях инфляции и падения доверия к валютам инвесторы естественным образом стремятся переводить средства в те активы, которые с большей вероятностью сохранят покупательную способность.

Источник изображения: coindesk.com

Источник изображения: coindesk.com

Эти активы воспринимаются как стабильные средства сбережения — золото накануне установило новый ценовой рекорд, подорожав до $4179,48 за тройскую унцию. Биткоин на момент написания материала торгуется на отметке $112 599; предыдущий исторический максимум крупнейшая криптовалюта установила в августе, когда она подорожала до $126 080.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: биткоин, золото, криптовалюта
