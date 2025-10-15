Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Первая гарнитура на Android XR дебютируе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первая гарнитура на Android XR дебютирует на следующей неделе — Samsung представит Project Moohan

Samsung представит гарнитуру расширенной реальности (XR) Project Moohan на следующей неделе. Южнокорейская компания объявила о предстоящем мероприятии Galaxy Worlds Wide Open, посвящённом анонсу новинки, которое начнётся 21 октября в 22:00 по восточному времени (22 октября в 5:00 мск).

Как сообщает Samsung, гарнитура Project Moohan — первый инновационный продукт, созданный для открытой и масштабируемой платформы Android XR и «органично сочетающий в себе повседневную полезность и новые захватывающие впечатления», а также позволяющий раскрыть «истинный потенциал XR, открывая совершенно новые возможности».

По словам Samsung, новая платформа смешанной реальности, разработанная совместными усилиями Samsung, Google и Qualcomm, предназначена для масштабирования в разных форм-факторах, благодаря чему «искусственный интеллект становится центром повседневного погружения».

Ресурс The Verge отметил, что южнокорейская компания спешит представить Project Moohan в связи с тем, что Apple, как сообщается, близка к выпуску новой версии своей гарнитуры Vision Pro, отличающейся от предшественника более мощной начинкой. При этом гарнитура, внешне напоминающая новую модель Vision Pro, уже появилась в базе данных FCC. Как сообщают источники, Apple отложила разработку облегчённой версии Vision Pro в пользу создания умных очков ввиду растущей популярности этой категории устройств.

Презентация будет транслироваться на сайте Samsung, а также на официальном канале компании на YouTube.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Смартфоны с ИИ вернули рынок к росту: +2,6 % за третий квартал
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink
Vivo представила смарт-часы Watch GT 2 с автономностью до 33 дней, большим экраном и eSIM
Умные очки Apple будут работать в разных режимах при подключении к Mac и iPhone
Google Pixel Watch 4 — самые ремонтопригодные смарт-часы на рынке, по версии iFixit
Теги: samsung, project moohan, расширенная реальность, гарнитура
samsung, project moohan, расширенная реальность, гарнитура
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 2 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 2 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 2 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 3 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 4 ч.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 5 ч.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 5 ч.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 5 ч.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 7 ч.
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10 7 ч.
Frore представила водоблоки LiquidJet с 3D-охлаждением — они справятся с чипами до 4400 Вт 4 мин.
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае 14 мин.
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона 24 мин.
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали 30 мин.
Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple 34 мин.
МВФ: мир уже прошёл половину пути до лопнувшего ИИ-пузыря и нового финансового кризиса 40 мин.
Первая гарнитура на Android XR дебютирует на следующей неделе — Samsung представит Project Moohan 2 ч.
Broadcom представила первые в мире 800GbE-адаптеры Thor Ultra с поддержкой Ultra Ethernet для масштабных ИИ-кластеров 2 ч.
Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд 2 ч.
«Пьяные матросы с долговыми расписками»: как OpenAI ищет $1 трлн, не предлагая ничего взамен 3 ч.