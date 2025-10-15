Первая гарнитура на Android XR дебютирует на следующей неделе — Samsung представит Project Moohan

Samsung представит гарнитуру расширенной реальности (XR) Project Moohan на следующей неделе. Южнокорейская компания объявила о предстоящем мероприятии Galaxy Worlds Wide Open, посвящённом анонсу новинки, которое начнётся 21 октября в 22:00 по восточному времени (22 октября в 5:00 мск).

Как сообщает Samsung, гарнитура Project Moohan — первый инновационный продукт, созданный для открытой и масштабируемой платформы Android XR и «органично сочетающий в себе повседневную полезность и новые захватывающие впечатления», а также позволяющий раскрыть «истинный потенциал XR, открывая совершенно новые возможности».

По словам Samsung, новая платформа смешанной реальности, разработанная совместными усилиями Samsung, Google и Qualcomm, предназначена для масштабирования в разных форм-факторах, благодаря чему «искусственный интеллект становится центром повседневного погружения».

Ресурс The Verge отметил, что южнокорейская компания спешит представить Project Moohan в связи с тем, что Apple, как сообщается, близка к выпуску новой версии своей гарнитуры Vision Pro, отличающейся от предшественника более мощной начинкой. При этом гарнитура, внешне напоминающая новую модель Vision Pro, уже появилась в базе данных FCC. Как сообщают источники, Apple отложила разработку облегчённой версии Vision Pro в пользу создания умных очков ввиду растущей популярности этой категории устройств.

Презентация будет транслироваться на сайте Samsung, а также на официальном канале компании на YouTube.