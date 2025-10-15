Сегодня 15 октября 2025
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали

ТАСС сообщает, что в Московском авиационном институте (МАИ) разработана концепция аэрокосмической транспортной системы в виде грузового космического самолёта, который может стать революционной альтернативой традиционным ракетам-носителям. Ракеты остановились в развитии и больше не позволяют снижать стоимость доставки грузов в космос, тогда как космопланы способны сделать это с меньшими затратами на всех этапах производства и запуска.

Источник изображения: Reaction Engines

Британский проект космоплана Skylon. Источник изображения: Reaction Engines

На данном этапе за проект отвечает аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» Денис Мяукин. С его участием создана математическая модель аппарата и проведены расчёты по оптимизации траектории вывода аппарата на орбиту высотой 220 км. Проделанная работа подтвердила перспективность подхода, показав возможность эффективной доставки грузов и вывода спутников на низкую околоземную орбиту аэрокосмическим комплексом. Подчёркивается, что такая система позволит значительно снизить стоимость космических запусков за счёт принципиально новых технических решений.

Ключевой особенностью концепции является схема горизонтального взлёта и посадки, что позволяет эксплуатировать самолёт на существующих аэродромах без необходимости в специальных космодромах. Аппарат не имеет отделяемых частей, что упрощает его конструкцию и повышает надёжность. Двигательная установка комбинированная: на начальном этапе используется пароводородный ракетно-турбинный двигатель для старта, а на финальном отрезке — прямоточный и ракетный двигатели, все работающие на водороде. Подобные схемы в комплексе ещё не были реализованы нигде в мире, поэтому путь к ним будет сложным и долгим.

В то же время космопланы переживают второе рождение. Космонавтике действительно нужно развиваться. Ряд проектов изучаются в США, в Китае и в Европе. В России предпринимались несколько попыток разработки подобных аэрокосмических систем, особенно с учётом опыта запуска «Буранов», однако дальше теоретических работ и начальных стадий дело пока не продвинулось.

Новые расчёты показывают, что при стартовой массе в 400 тонн космосамолёт способен доставить до 32 тонн полезного груза на низкую орбиту, что будет на 20 % эффективнее по расходу топлива по сравнению с ракетами аналогичной массы. Кроме того, отсутствие многоступенчатой конструкции и возможность многократного использования аппарата открывают путь к экономии ресурсов и упрощению логистики. Это делает технологию не только более дешёвой, но и более экологически чистой за счёт использования водородного топлива.

В перспективе разработка МАИ может найти применение в межконтинентальных перелётах и сфере космического туризма, превратив космосамолёт в универсальный транспортный инструмент. Планы разработчиков на будущее включают уточнение облика аппарата и требований к двигательной установке, а также проведение дополнительных расчётов для реализации проекта. Если он будет воплощён, это станет важным шагом в развитии российской космонавтики, способствуя глобальному прогрессу в доступности космоса и стимулируя инновации в аэрокосмической отрасли.

Источник:

Теги: космоплан, российские разработчики
