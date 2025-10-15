Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылите...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше

Существует множество экзотических способов охлаждения чипов — от погружного до охлаждения с помощью жидкого азота. Есть и менее известный метод — распылительное охлаждение, которое используется в некоторых суперкомпьютерах. Его работу на примере процессора Ryzen 7 9800X3D продемонстрировал известный немецкий оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung), более известный под псевдонимом Der8auer.

Источник изображения: youtube.com/@der8auer-en

Источник изображения: youtube.com/@der8auer-en

Принцип работы распылительного охлаждения очевиден из его названия: над процессором или видеокартой располагаются сопла, из которых на кристалл подаётся мелкодисперсный поток диэлектрической жидкости. После попадания на поверхность чипа она испаряется, направляется в охлаждающий контур, конденсируется обратно в жидкое состояние и вновь подаётся на процессор.

В качестве примера Der8auer продемонстрировал процессор от суперкомпьютера Cray X1 2003 года, созданный специально для работы с системой распылительного охлаждения. Некоторые элементы этой системы встроены прямо в его корпус из нержавеющей стали. На внутренней стороне разборного корпуса расположены массивы сопел, подведённых к восьми кристаллам процессора. Для такой системы критически важны направление сопел и давление, под которым подаётся жидкость — если она не распыляется хотя бы на небольшой участок кристалла, на нём может возникнуть перегрев.

Для поддержания нужной температуры чипа необходимо правильно подобрать и саму жидкость. Она должна быть непроводящей и иметь низкую температуру кипения, чтобы происходил фазовый переход при заданном нагреве. Если температура кипения окажется слишком высокой, жидкость не будет превращаться в пар, и внутри чипа начнёт накапливаться тепло.

Для тестирования распылительного охлаждения Der8auer собрал систему для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D с двумя отдельными контурами: в одном жидкость подаётся к испарителю, а другой нагнетает воздух под высоким давлением, который смешивается с охлаждающей жидкостью, образуя мелкодисперсный поток. Собранная на скорую руку система оказалась, конечно, не такой эффективной, как традиционный процессорный кулер, но с Ryzen 7 9800X3D она справилась — тест Cinebench R23 процессор прошёл без перегрева, набрав 18 164 балла при температуре около 95 °C. Для сравнения, с подходящим кулером чип в этом испытании показывает около 23 000 баллов. При подаче хладагента на всю поверхность процессора система распылительного охлаждения, возможно, проявила бы себя лучше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Frore представила водоблоки LiquidJet с 3D-охлаждением — они справятся с чипами до 4400 Вт
Чипы будущего примеряют бриллианты — новым стандартом охлаждения станут синтетические алмазы
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт
Intel и AMD отметили год совместной работы — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Акции Broadcom взлетели в цене на 9 % после новостей о сделке с OpenAI
Теги: der8auer, процессор, система охлаждения
der8auer, процессор, система охлаждения
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 50 мин.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 2 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 3 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 3 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 4 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 5 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 6 ч.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 6 ч.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 7 ч.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 7 ч.
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше 33 мин.
Google вложит $15 млрд в развитие ИИ, ЦОД, сетей и энергетики в Индии 35 мин.
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей 41 мин.
OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate 2 ч.
Frore представила водоблоки LiquidJet с 3D-охлаждением — они справятся с чипами до 4400 Вт 2 ч.
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае 2 ч.
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона 2 ч.
В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали 3 ч.
Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple 3 ч.
МВФ: мир уже прошёл половину пути до лопнувшего ИИ-пузыря и нового финансового кризиса 3 ч.