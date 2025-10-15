Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе

Google предложила внести в поисковую выдачу новые изменения, чтобы избежать штрафа за нарушение действующего в Евросоюзе антимонопольного законодательства, передаёт агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с соответствующим документом.

Крупнейшая в мире поисковая система изменила своё июльское предложение, когда на него стали поступать отзывы, и обрушилась критика со стороны «вертикальных», то есть специализированных поисковых служб (Vertical Search Service — VSS), охватывающих определённые секторы, в том числе отели, авиакомпании, рестораны и транспортные услуги. Инициативы Google раскритиковали и администрации сайтов со сравнением цен.

Google попала под пристальное внимание Еврокомиссии в марте, когда ведомство обвинило компанию, что та отдаёт предпочтение своим собственным сервисам в ущерб службам конкурентов — по одной из версий, в ближайшие месяцы Google могут выписать штраф. Европейские власти рассматривают дело в соответствии с «Законом о цифровых рынках», который устанавливает нормы, призванные ограничить доминирующее положение крупных технологических компаний, сформировать среду для конкурентов и расширить выбор для потребителей.

Последний пакет изменений Google, по её словам, выработала с таким расчётом, чтобы информация её сервисов и VSS подавалась одинаково. «Мы обеспечим каждой VSS возможность показывать собственную ставку в „Поиске“. На позиции VSS будут показываться результаты из её набора», — говорится в предложении Google. Компания пообещала, что и для её, и для сторонних сервисов информация будет выводиться в едином формате. В итоге потребитель будет делать выбор, исходя из объективных и недискриминационных критериев; передавать данные от одного сервиса на другой она не намерена. Ресурсы непосредственных поставщиков услуг будут показываться в выдаче выше или ниже VSS в зависимости от релевантности запросу пользователя.

Поисковый гигант напомнил и о связанных с таким решением рисках. «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что дальнейшие изменения в „Поиске“ приведут к тому, что коммерческие интересы небольшой группы посредников окажутся выше интересов европейских компаний, которые хотят продавать свою продукцию напрямую клиентам», — заявили в компании.