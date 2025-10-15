Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике

Apple помимо обновлённых iPad Pro и Vision Pro представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro на новом процессоре M5. Компания называет его «следующим большим скачком в развитии искусственного интеллекта для Mac» — производительность в задачах ИИ у новинки в 3,5 раза выше, чем у модели на Apple M4.

Новый процессор M5 предлагает встроенный 10-ядерный графический процессор нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре. Для новой графики заявлен 1,6-кратный прирост производительности в профессиональных задачах и 1,6-кратный рост частоты кадров в играх по сравнению с графикой процессора Apple M4. Чип M5 также содержит 10 вычислительных ядер, обеспечивающих прирост многопоточной производительности до 20 % по сравнению с M4.

Для обновлённого ноутбука также заявлена вдвое более высокая производительность SSD. Новый чип поддерживает использование твердотельных накопителей объёмом до 4 Тбайт — вдвое больше, чем у M4. Пропускная способность унифицированной (оперативной) памяти увеличена до 153 Гбайт/с (против 120 Гбайт/с у M4).

«Сегодня Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с невероятно мощным процессором M5. С M5 14-дюймовый MacBook Pro стал ещё быстрее, функциональнее и обеспечивает огромный скачок в производительности искусственного интеллекта. Чип M5 оснащён графическим процессором нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре, что обеспечивает до 3,5 раз большую производительность искусственного интеллекта и до 1,6 раза более быструю графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением. M5 также включает более быстрый и эффективный центральный процессор, усовершенствованную систему Neural Engine и обеспечивает более высокую пропускную способность памяти, что ускоряет все процессы — от запуска приложений до выполнения больших языковых моделей (LLM) на устройстве. Кроме того, он обеспечивает феноменальное время автономной работы до 24 часов, что позволяет пользователям брать свои профессиональные рабочие процессы с собой, где бы они ни находились. Благодаря новейшим технологиям хранения данных новый 14-дюймовый MacBook Pro с M5 обеспечивает более высокую производительность SSD по сравнению с предыдущим поколением для таких задач, как импорт файлов изображений RAW или экспорт больших видео», — описывает новинку Apple.

Для 14-дюймового MacBook Pro с M5 также заявляется:

до 7,7 раза выше производительность в ИИ-обработке видео в Topaz Video по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,8 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;

3D-рендеринг в Blender до 6,8 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,7 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;

частота кадров в играх до 3,2 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,6 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;

производительность сборки при компиляции кода в Xcode до 2,1 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,2 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4.

Компания также отмечает, что новый 14-дюймовый MacBook Pro оснащён дисплеем Liquid Retina XD с нанотекстурным покрытием (опционально), 12-мегапиксельной камерой Center Stage, звуковой системой с шестью динамиками, широким набором портов и поддержкой Apple Intelligence. Работает устройство под управлением macOS Tahoe.

Предзаказы на новый 14-дюймовый MacBook Pro с M5 начинаются с сегодняшнего дня. Базовая стоимость ноутбука осталась прежней — $1599. Поставки устройства стартуют 22 октября. Ноутбук будет доступен в чёрном и серебряном вариантах исполнения.