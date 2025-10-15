Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Apple представила 14-дюймовый MacBook Pr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике

Apple помимо обновлённых iPad Pro и Vision Pro представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro на новом процессоре M5. Компания называет его «следующим большим скачком в развитии искусственного интеллекта для Mac» — производительность в задачах ИИ у новинки в 3,5 раза выше, чем у модели на Apple M4.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Новый процессор M5 предлагает встроенный 10-ядерный графический процессор нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре. Для новой графики заявлен 1,6-кратный прирост производительности в профессиональных задачах и 1,6-кратный рост частоты кадров в играх по сравнению с графикой процессора Apple M4. Чип M5 также содержит 10 вычислительных ядер, обеспечивающих прирост многопоточной производительности до 20 % по сравнению с M4.

Для обновлённого ноутбука также заявлена вдвое более высокая производительность SSD. Новый чип поддерживает использование твердотельных накопителей объёмом до 4 Тбайт — вдвое больше, чем у M4. Пропускная способность унифицированной (оперативной) памяти увеличена до 153 Гбайт/с (против 120 Гбайт/с у M4).

«Сегодня Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с невероятно мощным процессором M5. С M5 14-дюймовый MacBook Pro стал ещё быстрее, функциональнее и обеспечивает огромный скачок в производительности искусственного интеллекта. Чип M5 оснащён графическим процессором нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре, что обеспечивает до 3,5 раз большую производительность искусственного интеллекта и до 1,6 раза более быструю графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением. M5 также включает более быстрый и эффективный центральный процессор, усовершенствованную систему Neural Engine и обеспечивает более высокую пропускную способность памяти, что ускоряет все процессы — от запуска приложений до выполнения больших языковых моделей (LLM) на устройстве. Кроме того, он обеспечивает феноменальное время автономной работы до 24 часов, что позволяет пользователям брать свои профессиональные рабочие процессы с собой, где бы они ни находились. Благодаря новейшим технологиям хранения данных новый 14-дюймовый MacBook Pro с M5 обеспечивает более высокую производительность SSD по сравнению с предыдущим поколением для таких задач, как импорт файлов изображений RAW или экспорт больших видео», — описывает новинку Apple.

Для 14-дюймового MacBook Pro с M5 также заявляется:

  • до 7,7 раза выше производительность в ИИ-обработке видео в Topaz Video по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,8 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;
  • 3D-рендеринг в Blender до 6,8 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,7 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;
  • частота кадров в играх до 3,2 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,6 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4;
  • производительность сборки при компиляции кода в Xcode до 2,1 раза выше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro с M1 и до 1,2 раза выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro с M4.

Компания также отмечает, что новый 14-дюймовый MacBook Pro оснащён дисплеем Liquid Retina XD с нанотекстурным покрытием (опционально), 12-мегапиксельной камерой Center Stage, звуковой системой с шестью динамиками, широким набором портов и поддержкой Apple Intelligence. Работает устройство под управлением macOS Tahoe.

Предзаказы на новый 14-дюймовый MacBook Pro с M5 начинаются с сегодняшнего дня. Базовая стоимость ноутбука осталась прежней — $1599. Поставки устройства стартуют 22 октября. Ноутбук будет доступен в чёрном и серебряном вариантах исполнения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае
Apple создала ИИ, который генерирует тексты в 128 раз быстрее аналогов
Apple TV+ превратился в просто Apple TV — стриминговый сервис ждёт «яркая новая идентичность»
HP показала ноутбук Omen 16 для фанатов League of Legends — на базе Core i7-14650HX и GeForce RTX 5070
Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов
Теги: apple m5, macbook pro 14, ноутбук
apple m5, macbook pro 14, ноутбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 43 мин.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 57 мин.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 58 мин.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 3 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 3 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 5 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 5 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 5 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 6 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 3 мин.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 19 мин.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 25 мин.
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360° 28 мин.
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499 36 мин.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике 2 ч.
Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память 2 ч.
Google вложит $15 млрд в развитие ИИ, ЦОД, сетей и энергетики в Индии 2 ч.
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей 3 ч.
OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate 3 ч.