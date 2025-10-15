Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999

Вместе с обновлённым ноутбуком MacBook Pro и свежей Vision Pro компания Apple официально представила планшет iPad Pro нового поколения, оснащённый чипами собственной разработки: производительным процессором M5, беспроводным N1, а также модемом C1X для моделей с подключением к сотовым сетям.

Крупнейшим нововведением iPad Pro стал чип Apple M5 с 10-ядерным процессором (четыре производительных и шесть энергоэффективных ядер). На каждом из десяти графических ядер работает нейроускоритель для алгоритмов искусственного интеллекта — предусмотрен также движок трассировки лучей третьего поколения. Выделенный 16-ядерный ИИ-ускоритель Neural Engine предлагает более высокие показатели производительности и энергоэффективности.

За подключение к сетям сотовой связи отвечает модем собственной разработки Apple C1X — он обеспечивает прирост скорости передачи данных на 50 % по сравнению с предшественником при повышенной энергоэффективности. Чип для работы с беспроводными сетями Apple N1 поддерживает стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Компания отмечает повышенную производительность при подключении к сетям в диапазоне 5 ГГц; улучшена работа функций Personal Hotspot и AirDrop.

Пропускная способность унифицированной памяти выросла на 30 % и превысила 150 Гбайт/с. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт для младших моделей с накопителями на 256 и 512 Гбайт, скорость работы которых также удвоилась. Обновлённые Apple iPad Pro доступны в 11- и 13-дюймовых версиях с дисплеями, поддерживающими частоту обновления до 120 Гц. Поддерживается подключение внешних мониторов и технология Adaptive Sync, обеспечивающая минимально возможную задержку сигнала. Есть функция быстрой зарядки, позволяющая восполнить заряд до 50 % примерно за 30 минут — поддерживаются адаптеры мощностью 40 Вт и выше.

Стоимость 11-дюймового Apple iPad Pro начинается от $999 за базовую версию и от $1199 за вариант с поддержкой сотовой связи. 13-дюймовая модель обойдётся от $1299 за версию с Wi-Fi и от $1499 за модель с возможностью подключения к сетям мобильных операторов. В широкую продажу новые iPad Pro поступят 22 октября.