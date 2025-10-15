Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Apple представила процессор M5 — 10 ядер...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память

Сегодня Apple представила процессор нового поколения M5, а также три новых устройства на базе этого чипа: планшет iPad Pro, лэптоп MacBook Pro и гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro. Процессор выполнен по 3-нм техпроцессу и может похвастаться повышенной производительностью, особенно в алгоритмах искусственного интеллекта.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Чип Apple M5 может похвастаться 10-ядерным графическим процессором с нейроускорителем (Neural Accelerator) на каждом ядре — аналогичное решение использовано на чипе Apple A19 в iPhone 17. Это, заявил производитель, позволяет обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта на графическом процессоре вчетверо быстрее, чем на прошлогоднем M4. Улучшен по сравнению с прошлогодней моделью и 16-ядерный нейропроцессов Neural Engine, хотя Apple и не раскрыла конкретных показателей, но заверила, что рабочие нагрузки ИИ выполняются быстрее.

10-ядерный центральный процессор на чипе M5 имеет конфигурацию из четырёх эффективных и шести производительных ядер — прирост многопоточной производительности по сравнению с M4 составил 15 %. Объём унифицированной оперативной памяти на Apple M5 составляет 32 Гбайт, а её пропускная способность выросла на 30 % до 153 Гбайт/с.

Процессор нового поколения дебютировал в новых Apple iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro, которые уже доступны для предзаказа. Более производительные версии чипа M5 Pro и M5 Max пока недоступны — Apple анонсировала только базовый вариант. Если верить неофициальной информации, улучшенные процессоры дебютируют только в продуктах начала 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае
BYD начнёт собирать новые устройства Apple во Вьетнаме — от камер до домашнего робота
Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Intel и AMD отметили год совместной работы — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Акции Broadcom взлетели в цене на 9 % после новостей о сделке с OpenAI
Теги: apple, процессор, ии
apple, процессор, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 43 мин.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 57 мин.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 58 мин.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 3 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 3 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 5 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 5 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 5 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 6 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 3 мин.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 19 мин.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 25 мин.
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360° 28 мин.
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499 36 мин.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике 2 ч.
Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память 2 ч.
Google вложит $15 млрд в развитие ИИ, ЦОД, сетей и энергетики в Индии 2 ч.
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей 3 ч.
OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate 3 ч.