Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память

Сегодня Apple представила процессор нового поколения M5, а также три новых устройства на базе этого чипа: планшет iPad Pro, лэптоп MacBook Pro и гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro. Процессор выполнен по 3-нм техпроцессу и может похвастаться повышенной производительностью, особенно в алгоритмах искусственного интеллекта.

Чип Apple M5 может похвастаться 10-ядерным графическим процессором с нейроускорителем (Neural Accelerator) на каждом ядре — аналогичное решение использовано на чипе Apple A19 в iPhone 17. Это, заявил производитель, позволяет обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта на графическом процессоре вчетверо быстрее, чем на прошлогоднем M4. Улучшен по сравнению с прошлогодней моделью и 16-ядерный нейропроцессов Neural Engine, хотя Apple и не раскрыла конкретных показателей, но заверила, что рабочие нагрузки ИИ выполняются быстрее.

10-ядерный центральный процессор на чипе M5 имеет конфигурацию из четырёх эффективных и шести производительных ядер — прирост многопоточной производительности по сравнению с M4 составил 15 %. Объём унифицированной оперативной памяти на Apple M5 составляет 32 Гбайт, а её пропускная способность выросла на 30 % до 153 Гбайт/с.

Процессор нового поколения дебютировал в новых Apple iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro, которые уже доступны для предзаказа. Более производительные версии чипа M5 Pro и M5 Max пока недоступны — Apple анонсировала только базовый вариант. Если верить неофициальной информации, улучшенные процессоры дебютируют только в продуктах начала 2026 года.