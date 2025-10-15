Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499

Наряду с новыми iPad Pro и MacBook Pro с чипом M5, Apple сегодня представила обновлённую гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro. Гарнитура теперь базируется на новом чипе Apple M5, который заметно повысил производительность устройства. Новинка также получила более комфортное крепление в виде давно ожидаемого ремешка Dual Knit Band.

По словам Apple, новый чип M5 обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с оригинальным Apple Vision Pro. Это позволило применить улучшенные дисплеи micro-OLED: у них на 10 % больше пикселей, а также повышена частота обновления до 120 Гц по сравнению со 100 Гц у оригинального устройства. Производитель обещает «более чёткую детализацию, более плавное отображение и снижение размытости изображения».

Новый чип M5 оснащён 16-ядерным Neural Engine, который позволяет функциям на базе искусственного интеллекта работать до 50 % быстрее при съёмке или рендеринге фотографий в виде пространственных сцен. Apple заявляет, что новый чип также удваивает производительность сторонних приложений.

Новое крепление гарнитуры под названием Dual Knit Band, по словам Apple, «обеспечивает ещё более комфортную посадку». Ремешок Dual Knit Band доступен в размерах S, M и L, его можно приобрести отдельно, и он совместим с Apple Vision Pro предыдущего поколения. Подобрать размер покупатели могут с помощью приложения Apple Store для iPhone.

«Верхний и нижний ремешки изготовлены методом 3D-вязания, образуя единое целое, что создаёт уникальную двойную рёберную структуру, обеспечивающую амортизацию, воздухопроницаемость и эластичность. Нижний ремешок оснащён гибкими тканевыми рёбрами со вставками из вольфрама, которые служат противовесом для дополнительного комфорта, баланса и стабильности. Интуитивно понятный регулятор Fit Dial с двумя функциями позволяет точно настроить ремешок для достижения идеальной посадки», — в очередной раз не ударили в грязь лицом маркетологи компании.

Обновлённая Vision Pro доступна в вариантах с объёмом памяти 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Гарнитура уже доступна для предзаказа в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Японии, ОАЭ, Великобритании и США. Поставки начнутся 22 октября. Предзаказы в материковом Китае и Сингапуре стартуют 17 октября. В США начальная цена устройства составит $3499, что соответствует цене оригинальной версии.