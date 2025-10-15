Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили

Microsoft продолжает активно обновлять визуальный вид своих продуктов. В рамках этой деятельности софтверный гигант недавно представил новые иконки приложений для своего офисного пакета Office, доступного на платформе Microsoft 365. Теперь же компания показала несколько концепций значков, над которыми трудились дизайнеры до того, как были утверждены окончательные варианты.

Некоторые из представленных концепций сильно отличаются от того, что представила Microsoft несколько дней назад. Дизайн иконок Word, Excel и PowerPoint больше напоминает внешний облик значков приложений Office для Mac, которые использовались в прошлом.

Некоторые концепты иконок для Word получились в ходе эксперимента, где дизайнеры изображали нечто похожее на блокнот и задействовали разные способы визуализации стопки бумаги или документов. Microsoft пробовала сделать буквенное обозначение Word ключевым элементом иконки, а также варианты, где буква гармонично вписывается в общую концепцию или же вовсе отсутствует. В итоге компания остановилась на дизайне с тремя вертикальными полосами вместо четырёх.

В PowerPoint всегда использовались слайды, поэтому Microsoft пробовала по-разному визуализировать этот элемент в новой иконке приложения. В нескольких концептах основное внимание уделяется текстовому названию, превращённому в букву P. Однако окончательный вариант иконки оказался более простым, с чуть более округлым и красочным оформлением.

Все новые иконки приложений Microsoft Office, включая Teams, OneDrive, Outlook и OneNote, в настоящее время уже внедряются в Windows и iOS. По всей видимости, софтверный гигант использует в Windows версии с буквенным обозначением приложений, а в iOS — значки без букв.