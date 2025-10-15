Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Офисные пакеты Microsoft показала иконки, которые могли...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили

Microsoft продолжает активно обновлять визуальный вид своих продуктов. В рамках этой деятельности софтверный гигант недавно представил новые иконки приложений для своего офисного пакета Office, доступного на платформе Microsoft 365. Теперь же компания показала несколько концепций значков, над которыми трудились дизайнеры до того, как были утверждены окончательные варианты.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Некоторые из представленных концепций сильно отличаются от того, что представила Microsoft несколько дней назад. Дизайн иконок Word, Excel и PowerPoint больше напоминает внешний облик значков приложений Office для Mac, которые использовались в прошлом.

Некоторые концепты иконок для Word получились в ходе эксперимента, где дизайнеры изображали нечто похожее на блокнот и задействовали разные способы визуализации стопки бумаги или документов. Microsoft пробовала сделать буквенное обозначение Word ключевым элементом иконки, а также варианты, где буква гармонично вписывается в общую концепцию или же вовсе отсутствует. В итоге компания остановилась на дизайне с тремя вертикальными полосами вместо четырёх.

В PowerPoint всегда использовались слайды, поэтому Microsoft пробовала по-разному визуализировать этот элемент в новой иконке приложения. В нескольких концептах основное внимание уделяется текстовому названию, превращённому в букву P. Однако окончательный вариант иконки оказался более простым, с чуть более округлым и красочным оформлением.

Все новые иконки приложений Microsoft Office, включая Teams, OneDrive, Outlook и OneNote, в настоящее время уже внедряются в Windows и iOS. По всей видимости, софтверный гигант использует в Windows версии с буквенным обозначением приложений, а в iOS — значки без букв.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Copilot в Windows теперь может создавать документы Office и подключаться к Gmail
Copilot тормозит при запуске нескольких приложений Microsoft Office — и Microsoft не знает, почему
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft
Microsoft представила первый ИИ-генератор изображений собственной разработки — MAI-Image-1
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса
Теги: microsoft office, microsoft, иконки
microsoft office, microsoft, иконки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 43 мин.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 57 мин.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 58 мин.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 3 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 3 ч.
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств 5 ч.
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows 5 ч.
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom 5 ч.
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 6 ч.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 3 мин.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 19 мин.
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999 25 мин.
Представлен стабилизатор DJI Osmo Mobile 8 с поддержкой Apple DockKit и вращения на 360° 28 мин.
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499 36 мин.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5: в 3,5 раза быстрее по части ИИ и на 60 % — в графике 2 ч.
Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память 2 ч.
Google вложит $15 млрд в развитие ИИ, ЦОД, сетей и энергетики в Индии 2 ч.
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей 3 ч.
OpenAI и Oracle развернут 450 тыс. ускорителей NVIDIA в техасском дата-центре Stargate 3 ч.