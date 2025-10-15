Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно

По данным эксперта по технике Apple Марка Гурмана (Mark Gurman) из издательства Bloomberg, давно ожидаемый умный дисплей от Apple может дебютировать весной 2026 года. Гурман утверждает, что Apple установила цену около $350 долларов на будущее 7-дюймовое устройство для управления умным домом. Это цена совпадает со стоимостью оригинального HomePod 2018 года, но значительно выше, чем у конкурирующих продуктов, таких как Echo Show 11 от Amazon за $220.

Умные дисплеи Apple будут собираться во Вьетнаме вместе с новой камерой видеонаблюдения для помещений и настольным роботом, поскольку компания продолжает диверсифицировать свою цепочку поставок. Для производства умных дисплеев и роботов Apple заключила партнёрское соглашение с китайским автопроизводителем BYD.

Изначально Apple планировала выпустить новый умный дисплей в марте 2025 года, но задержки, связанные с доработками функций искусственного интеллекта, сместили вправо сроки выпуска соответствующего оборудования для умных дисплеев.

По словам Гурмана, существует две версии домашнего дисплея: настольная модель, напоминающая HomePod mini с экраном, и настенная, которая по дизайну ближе к iPad. В его отчёте не уточняется, к какому устройству относится цена в $350.