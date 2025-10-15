Сегодня 15 октября 2025
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State

Разработчики из Grey State Studio (принадлежит Tencent Games) анонсировали Rules of Engagement: The Grey State — условно-бесплатный тактический PvPvE-шутер с элементами хоррора. По случаю анонса был представлен геймплейный трейлер.

Источник изображений: Grey State Studio

Источник изображений: Grey State Studio

Новый шутер предоставит игроку возможность примерить на себя роль Страйдера — элитного оперативника, нанятого таинственной организацией с целью вылазок в Серую Зону. Последняя представляет собой некое нестабильное измерение, где много монстров и уникальных артефактов.

«Эти территории — кладбище кошмаров, настоящая "Вселенная ужасов". Вспомните любого культового монстра из фильмов, книг или крипипаст — что-то подобное наверняка поджидает вас там. Это не одна история ужасов — это все они сразу», — так описывают ключевую локацию сами разработчики.

По устройству Rules of Engagement: The Grey State напоминает эвакуационный шутер, но с уникальными особенностями. Сначала все отряды отправляются в Серую Зону с базовой экипировкой, участвуя в «лихорадочной борьбе» за самое мощное снаряжение. Ближе к концу вылазки можно выйти через безопасную точку эвакуации с гарантированной наградой или же рискнуть добытым скарбом ради Вершины (самый ценный здешний артефакт).

Запечатлённый в трейлере геймплей пользователи YouTube встретили с воодушевлением. Они отметили желание разработчиков привнести что-то новое в привычную формулу эвакуационного шутера. «Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov, а действительно внёс свой вклад в этот жанр», — написал omgtyler.

Rules of Engagement: The Grey State выйдет в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: шутер, хоррор, grey state studio, rules of engagement: the grey state
