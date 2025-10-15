Сегодня 15 октября 2025
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер

Издатель и разработчик HypeTrain Digital (Black Book, Breathedge) рассекретил дату выхода релизной версии своего межпространственного шутера на выживание Voidtrain и рассказал, что от неё ждать.

Источник изображений: HypeTrain Digital

Напомним, ранний доступ Voidtrain стартовал летом 2021 года эксклюзивно в Epic Games Store, а весной 2023-го добрался до Steam. Полноценный релиз ожидался в 2024-м, но разработка затянулась.

Как стало известно, релизная версия Voidtrain поступит в продажу 7 ноября для PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X и S, а на PS5 появится позже. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Voidtrain предлагает почувствовать себя инженером, попавшим в неведомый и загадочный Войд — постоянно меняющийся мир, полный загадок, уникальных мест и опасностей (от обычных солдат до кровожадных акул).

Игрокам предстоит стать членом экипажа Межпространственного Экспресса, улучшать и настраивать свой поезд, создавать оружие, сражаться с врагами и выживать в одиночку или в кооперативе (поддерживает до четырёх человек).

Игра имеет полный перевод на русский (текст и озвучка)

В версии 1.0 обещают финальную главу истории инженера, новую эпоху прогресса для поезда (эра Тесла) с тотальной переработкой энергетической системы состава и термогенератором в сердце сети.

Кроме того, релизная сборка Voidtrain будет включать механику покраски поезда, улучшения боевой системы (удобное прицеливание, более быстрые снаряды и так далее), дополнительные удобства (вроде сортировки инвентаря) и сюрпризы.

Теги: voidtrain, hypetrain digital, шутер, симулятор выживания
