Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... Samsung выпустила зарядные устройства с ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет

Компания Samsung представила два новых беспроводных зарядных устройства, соответствующих современному стандарту Qi2. Зарядка для домашнего использования Single Wireless Charger и автомобильная Car Wireless Charger уже поступили в продажу, несмотря на то, что новые, полностью совместимые с ними смартфоны серии Galaxy S26 ещё не вышли.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Настольная модель, как сообщает Android Authority, представляет собой тонкий диск толщиной 7 мм с диаметром основания 58 мм и встроенным кабелем длиной 1,5 м. При использовании совместимого адаптера питания она поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Адаптер в комплект не входит. Вес устройства составляет 80 грамм, что делает его удобным для переноски.

Автомобильная версия оснащена поддержкой магнитного профиля питания (MPP), 12-вольтовым автомобильным адаптером, универсальным кабелем USB-C на USB-C и поворотным креплением с возможностью вращения на 360 градусов. Магнитный фиксатор удерживает смартфон даже при резких поворотах, а конструкция зарядного устройства минимизирует нагрев во время работы.

Обе зарядки совместимы с актуальными флагманами Samsung — Galaxy S25, Z Flip7 и Z Fold7. Однако, поскольку эти устройства не имеют встроенных магнитов, для использования функции магнитного прикрепления потребуется Qi2-сертифицированный чехол. Продажи аксессуаров уже стартовали на официальном сайте Samsung в США. Стоимость настольной модели составляет $34,99, автомобильной — $84,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
Xiaomi 17 всем показали, какой должна быть быстрая 100-Вт зарядка в смартфонах
Вместе с iPhone 17 компания Apple выпустила динамическую зарядку с плавающей до 60 Вт мощностью
Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления
Теги: samsung, беспроводная зарядка, qi2
samsung, беспроводная зарядка, qi2
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
Warhammer 40,000: Dark Heresy готовится к «альфе», а Rogue Trader скоро выйдет на Nintendo Switch 2 2 ч.
Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist 2 ч.
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер 3 ч.
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State 4 ч.
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс 5 ч.
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 6 ч.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 6 ч.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 6 ч.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 7 ч.
SL Soft FabricaONE.AI представила систему корпоративного интеллектуального поиска SL AI Search 8 ч.
Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет 6 мин.
Honor представила самый мощный Android-планшет — 13,3-дюймовый MagicPad 3 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 2 ч.
Honor показала концепт Robot Phone — смартфон с «живой» камерой на механической руке 2 ч.
Дроны вдохнули водород и удвоили время полёта — в США испытали беспилотник на топливных ячейках 3 ч.
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу 4 ч.
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов 4 ч.
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E 4 ч.
Honor представила Magic8 и Magic8 Pro: флагманы с акцентом на ИИ и мощными камерами 4 ч.
SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200 5 ч.
Домашний смарт-дисплей Apple выйдет в 2026 году и будет стоить от $350, но это не точно 5 ч.