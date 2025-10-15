Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет

Компания Samsung представила два новых беспроводных зарядных устройства, соответствующих современному стандарту Qi2. Зарядка для домашнего использования Single Wireless Charger и автомобильная Car Wireless Charger уже поступили в продажу, несмотря на то, что новые, полностью совместимые с ними смартфоны серии Galaxy S26 ещё не вышли.

Настольная модель, как сообщает Android Authority, представляет собой тонкий диск толщиной 7 мм с диаметром основания 58 мм и встроенным кабелем длиной 1,5 м. При использовании совместимого адаптера питания она поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Адаптер в комплект не входит. Вес устройства составляет 80 грамм, что делает его удобным для переноски.

Автомобильная версия оснащена поддержкой магнитного профиля питания (MPP), 12-вольтовым автомобильным адаптером, универсальным кабелем USB-C на USB-C и поворотным креплением с возможностью вращения на 360 градусов. Магнитный фиксатор удерживает смартфон даже при резких поворотах, а конструкция зарядного устройства минимизирует нагрев во время работы.

Обе зарядки совместимы с актуальными флагманами Samsung — Galaxy S25, Z Flip7 и Z Fold7. Однако, поскольку эти устройства не имеют встроенных магнитов, для использования функции магнитного прикрепления потребуется Qi2-сертифицированный чехол. Продажи аксессуаров уже стартовали на официальном сайте Samsung в США. Стоимость настольной модели составляет $34,99, автомобильной — $84,99.