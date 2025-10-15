Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком

Google представила обновлённую версию ИИ-модели для генерации видео Veo 3.1. Модель генерирует более реалистичные видеоклипы, точнее следует текстовым запросам пользователя и получила значительные улучшения в области звукового сопровождения.

Как пишет TechCrunch, модель Veo 3.1 развивает функциональность, представленную в мае в версии Veo 3, добавляя аудиосопровождение ко всем существующим возможностям редактирования — от привязки персонажей к референсным изображениям до ИИ-генерации клипов, включая возможность продления существующего видео на основе последних нескольких кадров.

По словам представителей Google, благодаря этим улучшениям создаваемые ролики становятся «более живыми». Veo 3.1 будет доступна в видеоредакторе Flow, а также в приложении Gemini, через Gemini API и централизованную платформу Vertex AI. Пользователи Flow также смогут удалять существующие объекты из видео. С момента запуска Flow в мае пользователи создали с его помощью свыше 275 миллионов видеороликов.