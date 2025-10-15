Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google выпустила ИИ-генератор видео Veo ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком

Google представила обновлённую версию ИИ-модели для генерации видео Veo 3.1. Модель генерирует более реалистичные видеоклипы, точнее следует текстовым запросам пользователя и получила значительные улучшения в области звукового сопровождения.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Как пишет TechCrunch, модель Veo 3.1 развивает функциональность, представленную в мае в версии Veo 3, добавляя аудиосопровождение ко всем существующим возможностям редактирования — от привязки персонажей к референсным изображениям до ИИ-генерации клипов, включая возможность продления существующего видео на основе последних нескольких кадров.

По словам представителей Google, благодаря этим улучшениям создаваемые ролики становятся «более живыми». Veo 3.1 будет доступна в видеоредакторе Flow, а также в приложении Gemini, через Gemini API и централизованную платформу Vertex AI. Пользователи Flow также смогут удалять существующие объекты из видео. С момента запуска Flow в мае пользователи создали с его помощью свыше 275 миллионов видеороликов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс.
Google интегрировала Veo 3 в «Google Фото» для бесплатного использования, но с ограничениями
Google открыла бесплатный доступ к генератору видео Veo 3, но только на эти выходные
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft
OpenAI создала совет по влиянию ИИ на психику пользователей — но без экспертов по предотвращению самоубийств
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми
Теги: google veo 3, нейросеть, генератор видео, ии
google veo 3, нейросеть, генератор видео, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
«Наконец-то кто-то не просто скопировал Tarkov»: поклонники жанра с воодушевлением встретили анонс эвакуационного хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT
Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком 46 мин.
Google упростила восстановление аккаунта — теперь в этом могут помочь друзья и родственники 2 ч.
Warhammer 40,000: Dark Heresy готовится к «альфе», а Rogue Trader скоро выйдет на Nintendo Switch 2 3 ч.
Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist 4 ч.
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер 5 ч.
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс 7 ч.
Microsoft показала иконки, которые могли бы получить Word, Excel и PowerPoint — но не получили 7 ч.
Google предложила изменить поисковую выдачу, чтобы отвертеться от огромного штрафа в Европе 8 ч.
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году 8 ч.
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft 9 ч.
От мВт до МВт: Arm и Meta объявили о стратегическом партнёрство в области ИИ 4 мин.
Новая статья: Авторегрессионные ИИ-модели: лизоблюдство вместо силы 26 мин.
Microsoft арендует у Nscale ещё 116 тыс. ускорителей NVIDIA GB300 2 ч.
Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет 2 ч.
Honor представила самый мощный Android-планшет — 13,3-дюймовый MagicPad 3 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 ч.
Honor показала концепт Robot Phone — смартфон с «живой» камерой на механической руке 4 ч.
Дроны вдохнули водород и удвоили время полёта — в США испытали беспилотник на топливных ячейках 5 ч.
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу 5 ч.
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов 5 ч.
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E 5 ч.