Патенты Apple мешают производителям смартфонов с Android обеспечить врождённую совместимость с беспроводными магнитными зарядками

Представители производителя смартфонов Nothing сделали важные пояснения относительно причин низкой распространённости встроенных магнитов для креплений MagSafe, которые обеспечивают совместимость с беспроводными зарядными устройствами. Как выясняется, патентные ограничения Apple мешают производителям смартфонов под управлением Android обеспечить полную совместимость.

Сам по себе стандарт беспроводной зарядки Qi2 доступен всем производителям смартфонов, но сочетать его с магнитным креплением MagSafe до сих пор удавалось главным образом Apple. По словам представителей Nothing, на которых ссылается Android Authority, патентные ограничения Apple мешают прочим производителям смартфонов создавать устройства с поддержкой MagSafe, которые были бы одновременно совместимы со стандартом беспроводной зарядки Qi2.

Следует отметить, что существованию чехлов с магнитным кольцом для Android-смартфонов это никак не мешает, но не все пользователи готовы мириться с таким сочетанием. Представители Nothing обрисовали ситуацию следующим образом: сам по себе стандарт Qi2 доступен для использования всем производителям смартфонов, но оптимально подходящие для работы с ним конфигурации магнитов, обеспечивающие совместимость с зарядными устройствами, одобренными Apple, защищены патентами. Конкурирующий производитель может разработать своё зарядное устройство с магнитным фиксатором, но отличная от MagSafe конфигурация магнитов в самом смартфоне создаёт риск не самого оптимального совмещения зарядных контуров. В результате смартфон может не только медленнее заряжаться, но и выделять больше тепла.

Для разработки полной экосистемы, по словам представителей Nothing, производителю смартфонов необходимо потратить не менее $10 000 000. Если учесть, что данной функцией при этом будут пользоваться далеко не все покупатели, подобные затраты могут себя никогда не оправдать. По этой причине мало кто из производителей смартфонов готов встраивать в свои устройства возможность крепления на беспроводных зарядках с MagSafe буквально «с завода». Проблема решается покупкой чехла с магнитным креплением, но не все пользователи готовы идти таким путём.