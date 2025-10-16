Сегодня 16 октября 2025
Honor представила беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ по цене $56

Компания Honor представила на мероприятии в Китае беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением наряду со смартфонами Magic8 и Magic8 Pro, а также планшетом MagicPad 3 Pro. Новые наушники отличаются небольшим весом и удобной посадкой, что обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени.

Honor Earbuds 4 оснащены коаксиальными динамиками: 11-мм динамиком для воспроизведения низких частот и 6-мм динамиком с двумя магнитами для детализации высоких частот. У обоих динамиков диафрагмы с титановым покрытием, что гарантирует быстрый и точный отклик. Наушники обеспечивают воспроизведение мощных басов, чистых средних частот и улучшенное звучание высоких частот.

Модель также получила систему активного шумоподавления с тремя микрофонами, способную снижать уровень окружающего шума до 50 дБ. Система поддерживает три уровня шумоподавления — глубокий, умеренный и слабый, а также два режима прозрачности: ambient mode, позволяющий слышать внешние звуки, и voice mode, улучшающий распознавание речи в людных местах.

Кроме того, Honor Earbuds 4 оснащены системой шумоподавления при звонках, использующей ИИ-алгоритмы для отсечения посторонних шумов и повышения разборчивости речи. Как утверждает производитель, система способна блокировать шум ветра со скоростью до 6 м/с, повышая чёткость звука при разговоре на улице или в шумной обстановке.

Для регулировки громкости, воспроизведения и переключения режимов используются сенсорные панели на наушниках. Honor Earbuds 4 поддерживают быстрое сопряжение со смартфонами Honor, совместимы с платформами HarmonyOS, Android и iOS, а также имеют игровой режим с низкой задержкой.

Наушники приостанавливают воспроизведение музыки при снятии и возобновляют его при повторном надевании. Устройство поддерживает приложение Honor Smart Space с возможностью настройки эквалайзера, мониторинга заряда аккумулятора и функцией «Найти мои наушники».

Вес каждого наушника составляет 5,3 г. Продолжительность автономной работы достигает 9 часов или до 46 часов с учётом использования зарядного футляра. По степени защиты от влаги и пыли новинка соответствует стандарту IP54.

Honor Earbuds 4 доступны в жемчужно-белом и звёздно-чёрном цветах по цене около $56.

honor, беспроводные наушники
