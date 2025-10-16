Производство оптоволокна в России за первую половину 2025 года уменьшилось на 25 % в натуральном выражении; в деньгах снижение составило 17 %. Эксперты объясняют эффект тем, что операторы связи сокращают капитальные затраты, а предлагающих более дешёвую продукцию китайских производителей поддерживает государство.

В натуральном выражении, то есть в километрах волокна объём российского производства в первой половине 2025 года составил 1 млн, что соответствует сокращению на 25 %, приводит «Коммерсантъ» статистику отраслевой ассоциации «Электрокабель» (АЭК), в которую входят 80 компаний. Производство готового кабеля за тот же период сократилось на 14 % до 71 тыс. км; в деньгах оно упало на 17 %. В ассоциации эти показатели объяснили «экономической турбулентностью».

«На фоне снижения бюджета проектов происходит изменение структуры потребления — рост спроса на маловолоконные кабели для „последней мили“ при снижении общего объёма закупаемого волокна», — говорится в презентации «Электрокабеля»; ещё одним негативным фактором стал «перенос финансирования масштабного проекта Tea Next на 2026 год». В 2020 году «Ростелеком» приступил к строительству магистральной линии Tea Next, призванной соединить западные и восточные границы России, обеспечить привязку к крупнейшим городам, а также границам с Китаем и Монголией.

За пять месяцев 2025 года, вместе с тем, в России на 8 % вырос объём импорта оптоволоконного кабеля — до $28,7 млн. Доля Китая в импорте увеличилась на 50 % до $22,2 млн; Беларуси — сократилась на 25 % и составила $4,9 млн. Экспорт поднялся на 12 % до $9,7 млн: больше кабеля поставили в Казахстан (рост на 77 % до $2,4 млн), Узбекистан (+24 % до $1,9 млн) и Беларусь (рост в 2 раза до $1,2 млн). В «МегаФоне» заявили, что оператор сотрудничает только с российскими и белорусскими поставщиками. «Доля продукции отечественных производителей в текущем году не менялась. В качестве оптоволокна различий нет, поскольку мы закупаем только сертифицированную продукцию и регулярно проводим её тестирование на соответствие необходимым параметрам», — заявили там.

Российские операторы сокращают инвестиционные программы и переходят на совместное использование ресурсов и инфраструктуры, указывают эксперты. По итогам первой половины года их прибыль сократилась на 36–83 %. Капитальные затраты у операторов или незначительно растут, или также сокращаются: у «МегаФона» они уменьшились на 12,61 % до 22,7 млрд руб., у МТС увеличились на 2,98 % до 62,4 млрд руб., у «Ростелекома» выросли на 1 % до 74,6 млрд руб.

Сейчас операторы активно вкладываются в центру обработки данных, где востребованы другие решения; а низкие цены на оптоволоконный кабель у китайских поставщиков объясняются мерами их поддержки со стороны властей и стабильным рынком сбыта, который «позволяет им предлагать кабельную продукцию по стабильно низким ценам», говорят эксперты. Российские производители сетуют на «снижение инвестиционной активности в стране», предлагая стимулировать в проекты промышленного интернета и «умных городов».