Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов

Paxos, выступающая партнёром платёжной системы PayPal, случайно произвела эмиссию токенов PYUSD на сумму $300 трлн. Компания оперативно обнаружила ошибку и ликвидировала лишние средства.

В 2023 году PayPal выпустила собственный стейблкоин — криптовалюту, стоимость которой привязана к американскому доллару. Эмиссия на $300 трлн более чем вдвое превышает текущий мировой ВВП, который составляет $117 трлн. Иными словами, Paxos допустила серьёзную ошибку.

В компании оперативно признали оплошность. Paxos сообщила клиентам в соцсети X о проблеме, заверила, что их средства находятся в безопасности и отметила, что ликвидировала избыточные резервы стейблкоинов. Произошедшее в компании охарактеризовали как «внутреннюю техническую ошибку».

Информации о том, что инцидент обернулся для кого-либо финансовым ущербом, не поступало. Однако этот курьёз указывает на то, что подобные внутренние технические ошибки способны быстро сеять хаос в сфере финансов — особенно с учётом того, какое место сегодня занимают блокчейн и криптовалюты.