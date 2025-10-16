Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами

Компания Uber запустила в США пилотный проект, в рамках которого водители и курьеры смогут получать дополнительный доход за выполнение микрозаданий для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эти задачи включают запись голосовых сообщений, сбор и загрузку изображений, а также предоставление документов на определённых языках.

Как сообщает The Verge со ссылкой на слова генерального директора компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), проект стал частью усилий по созданию «лучшей платформы для гибкой работы». Участники могут записывать аудио, загружать изображения или отправлять документы на своём родном языке. Например, за загрузку меню на испанском языке можно получить один доллар.

Помимо микрозадач, компания обновила карточки предложений поездок, внедрила так называемую тепловую карту спроса и расширила функции для женщин-водителей и женщин-пассажиров. Тепловая карта показывает зоны высокого спроса: красные — с минимальным временем ожидания, оранжевые и жёлтые — с умеренным, фиолетовые — где действует динамическое ценообразование. При этом водители могут выбирать маршрут — например, самый быстрый или тот, который максимизирует доход. Функции предпочтений для женщин доступны в Балтиморе, Миннеаполисе, Филадельфии, Сиэтле, Портленде и Вашингтоне.

У водителей появилась возможность устанавливать минимальный рейтинг пассажиров и отключать эту настройку в зависимости от времени суток. В случае жалобы от пассажира водителю теперь предоставляется возможность представить свою версию событий, а за ложные жалобы пользователи могут быть отключены от платформы. Uber также уточнила, что в случае нарушений, не связанных с безопасностью, например при проблемах с доставкой алкоголя, доступ к платформе будет ограничен только для соответствующего типа услуг, а не полностью. Кроме того, появится «гарантия задержек поездки», при которой водители получат дополнительную компенсацию, если задержка вызвана действиями пассажира или внешними обстоятельствами. Uber также усилит функцию напоминаний для пассажиров о чаевых, добавив уведомления в iPhone Live Activities.