Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Водители Uber будут обучать искусственны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами

Компания Uber запустила в США пилотный проект, в рамках которого водители и курьеры смогут получать дополнительный доход за выполнение микрозаданий для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эти задачи включают запись голосовых сообщений, сбор и загрузку изображений, а также предоставление документов на определённых языках.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Как сообщает The Verge со ссылкой на слова генерального директора компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), проект стал частью усилий по созданию «лучшей платформы для гибкой работы». Участники могут записывать аудио, загружать изображения или отправлять документы на своём родном языке. Например, за загрузку меню на испанском языке можно получить один доллар.

Помимо микрозадач, компания обновила карточки предложений поездок, внедрила так называемую тепловую карту спроса и расширила функции для женщин-водителей и женщин-пассажиров. Тепловая карта показывает зоны высокого спроса: красные — с минимальным временем ожидания, оранжевые и жёлтые — с умеренным, фиолетовые — где действует динамическое ценообразование. При этом водители могут выбирать маршрут — например, самый быстрый или тот, который максимизирует доход. Функции предпочтений для женщин доступны в Балтиморе, Миннеаполисе, Филадельфии, Сиэтле, Портленде и Вашингтоне.

У водителей появилась возможность устанавливать минимальный рейтинг пассажиров и отключать эту настройку в зависимости от времени суток. В случае жалобы от пассажира водителю теперь предоставляется возможность представить свою версию событий, а за ложные жалобы пользователи могут быть отключены от платформы. Uber также уточнила, что в случае нарушений, не связанных с безопасностью, например при проблемах с доставкой алкоголя, доступ к платформе будет ограничен только для соответствующего типа услуг, а не полностью. Кроме того, появится «гарантия задержек поездки», при которой водители получат дополнительную компенсацию, если задержка вызвана действиями пассажира или внешними обстоятельствами. Uber также усилит функцию напоминаний для пассажиров о чаевых, добавив уведомления в iPhone Live Activities.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
Прототипы флагманского внедорожника Xiaomi YU9 замечены на тестах в высокогорной местности
EHang представила «летающую маршрутку» VT35 на электротяге — два пассажира и 200 км за час
Теги: uber, автомобили
uber, автомобили
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 36 мин.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 2 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя больше года после релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила демоверсию, причём временную 3 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 3 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 4 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 4 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 4 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 5 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 5 ч.
VK Tech запустил сервис виртуальных карт GPU 5 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 2 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 2 ч.
Анонсированы смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro — камеры Hasselblad, чипы Dimensity 9500, ёмкие батареи и цена от $620 2 ч.
Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты 5 ч.
Pegatron представила ИИ-сервер AS501-4A1-16I1 с СЖО и 16 ускорителями AMD Instinct MI355X 5 ч.
Asus представила игровую клавиатуру Azoth 96 HE с магнитными переключателями, OLED-экраном и частотой опроса 8000 Гц 5 ч.
Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки 5 ч.
Стартап с российскими корнями XPANCEO показал новые прототипы умных контактных линз — от дополненной реальности до биомониторинга 5 ч.
Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike 5 ч.
В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25 6 ч.