Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году

Apple готовит масштабную модернизацию MacBook Pro, которую планирует представить не ранее конца 2026 года. Согласно информации 9to5Mac со ссылкой на публикацию Bloomberg, устройства Pro получат чип M6 линейки процессоров Apple Silicon и претерпят значительные изменения, главным из которых станет оснащение сенсорным OLED-дисплеем.

Несмотря на наличие OLED-дисплея, устройства сохранят полноценную клавиатуру и тачпад, а сенсорный ввод будет выступать лишь как дополнительный способ взаимодействия. Компании также удалось решить одну из ключевых инженерных проблем сенсорных ноутбуков — отскок или колебание дисплея при прикосновении. Для этого был разработан усиленный шарнир и модернизирована конструкция экрана.

Apple также откажется от текущего дизайна с «чёлкой» в верхней части экрана в пользу перфорации под камеру FaceTime. Этот подход можно сравнить с технологией Dynamic Island на iPhone, однако не уточняется, будет ли на Mac реализован аналогичный программный интерфейс для маскировки выреза.

Помимо этого, новый дизайн MacBook Pro будет тоньше и легче, чем у текущих моделей, которые в последний раз были переработаны в 2021 году в сторону более массивного корпуса с большим количеством портов. Что касается более отдалённой перспективы, в Apple изучают возможность замены сканера отпечатков пальцев Touch ID на систему распознавания лица Face ID, однако, по данным источников, эта технология появится в ноутбуках ещё не скоро.

Напомним, ранее 3DNews также сообщал, что Apple уже представила первые 14-дюймовые MacBook Pro с чипом M5, а в начале следующего года ожидается анонс конфигураций с процессорами M5 Pro и M5 Max, после чего и последуют столь кардинальные изменения.