Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине

Компания SpaceX продолжает делиться красочными кадрами успешного 11-го испытательного полёта ракетного комплекса Starship. Мегаракета высотой 122 метра взлетела с космодрома в Техасе вечером 13 октября по местному времени, после чего ускоритель Super Heavy мягко опустился в воды Мексиканского залива, а корабль Starship так же мягко приводнился с другой стороны Земли в водах Индийского океана.

Для ускорителя Super Heavy и корабля Starship это был знаковый полёт ещё и потому, что он стал последним запуском комплекса во второй версии. В дальнейшем компания SpaceX перейдёт к запускам третьей версии, которая будет примерно на полтора метра выше предыдущей. Финальная — четвёртая — версия комплекса начнёт летать в 2027 году и будет ещё на 20 метров выше, закрепляя за собой звание самой большой ракеты в истории космонавтики.

Ранее планировалось, что в процессе финального торможения ускорителя Super Heavy V3 будут использоваться три тяговых двигателя. Позже в компании решили не рисковать и задействовать для торможения пять двигателей. Эта схема как раз была испытана во время 11-го тестового полёта с ускорителем Super Heavy V2. Это одна из причин, по которой ускоритель утопили в заливе, а не вернули на площадку для захвата манипуляторами стартовой фермы. Кроме того, этот ускоритель уже участвовал в 8-м испытательном запуске и рассматривался как неперспективный для повторного восстановления.

Для компании SpaceX также важно сохранить кадры 11-го испытательного полёта ракеты Starship, поскольку эта версия, по всей видимости, больше уже не полетит никогда. Но она навсегда останется в истории космонавтики.