Бескомпромиссный симулятор ралли Assetto Corsa Rally скоро выйдет на старт раннего доступа Steam — первый трейлер и подробности

Хотя гоночный симулятор Assetto Corsa Evo до сих пор не вышел из раннего доступа, разработчики из итальянской Kunos Simulazioni уже представили следующий проект. Причём в необычном для студии жанре.

Игра называется Assetto Corsa Rally и представляет собой бескомпромиссный симулятор ралли, который позиционируется как новая глава франшизы Assetto Corsa. Анонсирующий трейлер прилагается (см. ролик ниже).

Симулятор базируется на адаптированном для раллийной игры физическом движке Assetto Corsa и уникальной сборке Unreal Engine 5. Все локации и автомобили впервые в истории жанра созданы на основе лазерного 3D-сканирования.

По словам разработчиков, Assetto Corsa Rally достоверно передаёт всю остроту и адреналин ралли. На результат влияют не только навыки игрока и выбранный автомобиль, но и переменчивые дорожные и погодные условия.

Обещают влияние температуры, влажности и прочих элементов на уровень сцепления и отзывчивости управления, прогрессивную систему повреждений, реалистичную симуляцию передне-, задне- и полноприводных авто, а также аутентичный звук.

Скриншоты

Ранний доступ Assetto Corsa Rally стартует уже 13 ноября в Steam c десятью машинами, четырьмя трассами и офлайн- и онлайн-режимами. Версия 1.0 ожидается через полтора года и будет включать больше машин и локаций, а также поддержку VR.

Assetto Corsa Rally создаётся миланской Supernova Games Studios в техническом партнёрстве с Kunos Simulazioni. Обе студии принадлежат итальянской компании Digital Bros, как и издатель проекта в лице 505 Games.