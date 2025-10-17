Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Бескомпромиссный симулятор ралли Assetto...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бескомпромиссный симулятор ралли Assetto Corsa Rally скоро выйдет на старт раннего доступа Steam — первый трейлер и подробности

Хотя гоночный симулятор Assetto Corsa Evo до сих пор не вышел из раннего доступа, разработчики из итальянской Kunos Simulazioni уже представили следующий проект. Причём в необычном для студии жанре.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Игра называется Assetto Corsa Rally и представляет собой бескомпромиссный симулятор ралли, который позиционируется как новая глава франшизы Assetto Corsa. Анонсирующий трейлер прилагается (см. ролик ниже).

Симулятор базируется на адаптированном для раллийной игры физическом движке Assetto Corsa и уникальной сборке Unreal Engine 5. Все локации и автомобили впервые в истории жанра созданы на основе лазерного 3D-сканирования.

По словам разработчиков, Assetto Corsa Rally достоверно передаёт всю остроту и адреналин ралли. На результат влияют не только навыки игрока и выбранный автомобиль, но и переменчивые дорожные и погодные условия.

Обещают влияние температуры, влажности и прочих элементов на уровень сцепления и отзывчивости управления, прогрессивную систему повреждений, реалистичную симуляцию передне-, задне- и полноприводных авто, а также аутентичный звук.

Скриншоты
Смотреть все изображения (10)
Смотреть все
изображения (10)

Ранний доступ Assetto Corsa Rally стартует уже 13 ноября в Steam c десятью машинами, четырьмя трассами и офлайн- и онлайн-режимами. Версия 1.0 ожидается через полтора года и будет включать больше машин и локаций, а также поддержку VR.

Assetto Corsa Rally создаётся миланской Supernova Games Studios в техническом партнёрстве с Kunos Simulazioni. Обе студии принадлежат итальянской компании Digital Bros, как и издатель проекта в лице 505 Games.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр»: бывший сотрудник Turn 10 прояснил судьбу Forza Motorsport после массовых увольнений в студии
Новый стандарт для жанра: гоночный симулятор Project Motor Racing от ветеранов GTR получил дату выхода и геймплейный трейлер
Симуляторы ралли по лицензии WRC возвращаются с «полной перезагрузкой» франшизы и новым издателем
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки»
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер
Теги: kunos simulazioni, 505 games, гоночный симулятор
assetto corsa rally, supernova games studios, kunos simulazioni, 505 games, гоночный симулятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.