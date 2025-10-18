Первый в мире ИИ-спутник с ускорителем Nvidia H100 отправится в космос в ноябре

Компания Starcloud (ранее — Lumen Orbit), участница программы NVIDIA Inception, объявила о запуске первого в мире спутника с искусственным интеллектом на базе ускорителя NVIDIA H100. Запуск, запланированный на ноябрь, станет шагом к созданию орбитальных дата-центров, которые, по расчётам, смогут сократить энергопотребление и углеродные выбросы на порядок по сравнению с наземными аналогами.

Starcloud-1 весит около 60 кг и по размерам сопоставим с небольшим холодильником. Аппарат будет обрабатывать данные, поступающие от спутников дистанционного зондирования Земли, и выполнять задачи вывода на базе ИИ (inference) прямо на орбите — без необходимости передавать большие объёмы информации на Землю. По словам главы компании Филипа Джонстона (Philip Johnston), использование H100 обеспечит «в сто раз большую вычислительную мощность», чем существующие космические вычислительные платформы.

Космос — идеальная среда для энергоэффективных ИИ-систем. Спутники могут получать почти неограниченную энергию от Солнца и охлаждаться естественным образом в вакууме за счёт инфракрасного излучения, без воды и громоздких систем вентиляции. Это позволяет не только экономить энергию, но и снижать углеродный след дата-центров примерно в десять раз на протяжении всего их жизненного цикла.

В долгосрочной перспективе Starcloud намерена построить орбитальный дата-центр мощностью до 5 ГВт с солнечными панелями и радиаторами длиной около четырёх километров. По замыслу компании, такие системы помогут разгрузить земные энергосети, обеспечат условно бесплатное охлаждение и снизят зависимость ИИ-инфраструктуры от традиционных энергетических ресурсов.

Основные сценарии применения — обработка данных наблюдения за Землёй в реальном времени: обнаружение пожаров, реагирование на сигналы бедствия, прогнозирование погоды. Например, синтетическая апертурная радиолокация (SAR) способна генерировать до 10 Гбайт данных в секунду, и выполнение анализа на орбите позволит получать результаты мгновенно, без задержек, связанных с передачей сырых данных на Землю.

Благодаря участию в программе NVIDIA Inception, стартап получил доступ к аппаратной базе NVIDIA и консультациям инженеров компании. Запуск Starcloud-1 с ускорителем H100 станет первым примером применения этой архитектуры в космосе. В дальнейшем планируется интеграция платформы NVIDIA Blackwell с десятикратным ростом производительности, а также тестирование работы открытой модели Gemma от Google прямо на борту спутника.

Проект Starcloud рассматривается как потенциальный прорыв в области устойчивых ИИ-вычислений: он сочетает возобновляемую энергию, отсутствие затрат на охлаждение и мгновенную обработку данных. Хотя эксперты указывают на высокие издержки запусков и технические риски, в компании уверены, что через десять лет большинство новых дата-центров будут строиться уже в космосе.

Точная дата запуска Starcloud-1 пока не объявлена. Известно лишь, что спутник должен полететь на ракете SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Bandwagon-4 как попутная нагрузка. В числе основных заказчиков числятся военные ведомства Южной Кореи и США, поэтому о деталях миссии пока не распространяются.