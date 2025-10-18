Сегодня 18 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Смарт-часы впервые обеспечили сантиметро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации

Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) совместно с группой Android Context компании Google и Китайской академией наук добились впечатляющего прорыва в технологиях позиционирования. Они разработали алгоритм, который позволяет смарт-часам определять местоположение с сантиметровой точностью, что стало первым в мире случаем настолько точного позиционирования на носимых устройствах.

Традиционно сантиметровая точность требовала дорогостоящего профессионального GPS-оборудования для геодезии, строительства и инженерных работ, но теперь такая возможность становится доступной в довольно простых гаджетах. Разработанный учёными метод основан на использовании фазовых сигналов несущей от нескольких глобальных навигационных спутниковых систем, включая GPS, Galileo и другие.

Для сбора данных использовалось приложение Google GnssLogger, которое обеспечивает доступ к сырым GNSS-сигналам. Современные смарт-часы, оснащенные продвинутыми чипсетами и оптимизированным энергопотреблением, впервые позволили отслеживать такие сигналы без значительных ограничений. Сильнее всего точность позиционирования в смарт-часах снижали их довольно простые встроенные антенны и невозможность работать в нескольких диапазонах сразу. Тем не менее, поставленные в стационарных условиях эксперименты, в частности, непрерывное четырёхчасовое отслеживание местоположения смарт-часами, доказало, что им вполне по силам сантиметровая точность позиционирования.

В ходе тестов смарт-часы продемонстрировали стабильную сантиметровую точность позиционирования на протяжении всего периода наблюдения. Ранее такое было возможно только на ряде новых смартфонов. Возможность сверхточного позиционирования с помощью смарт-часов была проверена на нескольких устройствах Google Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch, которые также сравнивались со смартфоном Google Pixel 5, на которых алгоритмы сверхточного позиционирования доступны уже несколько лет.

Добавим, в общем случае речь идёт о технологии RTK (Real-Time Kinematic) — методе дифференциальной обработки GNSS-сигналов, который позволяет достигать сантиметровой точности позиционирования в реальном времени. На смартфонах, особенно на Android, это стало возможным благодаря API для обработки сырых GNSS-данных (с Android 7.0+), который предоставляет доступ к ряду специальных данных и фазовым измерениям несущей. Разработки фокусируются на многосистемных (multi-GNSS) и двухчастотных (dual-frequency) режимах, используя сигналы GPS Galileo, BeiDou и QZSS. Но в случае смарт-часов алгоритм справился в условиях одночастотного режима.

Представленные возможности открывают путь к широкому применению высокоточного позиционирования в носимых устройствах для задач дополненной реальности, мониторинга здоровья и навигации. По словам учёных, «это только начало того, чего может достичь высокоточное позиционирование в носимых гаджетах». Результаты опубликованы в журнале GPS Solutions, где обо всём рассказано со всеми необходимыми подробностями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты
Google Pixel Watch 4 — самые ремонтопригодные смарт-часы на рынке, по версии iFixit
В США создали роботов-геодезистов — они разметят участок в любую погоду без перерывов на обед
Китайцы создали «полароид» для астрономии — он делает мгновенные снимки Вселенной с рекордной точностью
Электроника покорила новые высоты: учёные впервые уложили шесть КМОП-транзисторов друг на друга
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные
Теги: навигация, gps, смарт-часы
навигация, gps, смарт-часы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА
WhatsApp введёт лимит на безответные сообщения, чтобы бороться со спамом
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe 6 ч.
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 14 ч.
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 15 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 15 ч.
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn 18 ч.
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store 18 ч.
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam 19 ч.
«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft 20 ч.
Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США 20 ч.
Родители смогут ограничивать общение своих детей с ИИ-персонажами в Instagram 20 ч.
Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации 11 мин.
Цены на 8-Гбайт видеокарты Nvidia и AMD покатились вниз — геймеры хотят больше памяти 44 мин.
Первый в мире ИИ-спутник с ускорителем Nvidia H100 отправится в космос в ноябре 2 ч.
После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты 2 ч.
Память HBM4 окажется дороже, чем ожидалось, но производители не останутся внакладе 6 ч.
Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070 7 ч.
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-13010 прошёл валидацию 7 ч.
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров 8 ч.
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США 8 ч.
Релиз Kaspersky NGFW 1.1: улучшенная отказоустойчивость, антивирусная проверка архивов и новые аппаратные платформы 15 ч.