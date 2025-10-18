Сегодня 18 октября 2025
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем

MSI представила Cubi Z AI 8M — ультракомпактный мини-ПК в корпусе объёмом всего 0,9 л, который располагает встроенным ускорителем для запуска алгоритмов искусственного интеллекта прямо на устройстве.

Источник изображения: msi.com

Источник изображения: msi.com

MSI Cubi Z AI 8M работает на процессоре серии AMD Ryzen 8000 (Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 8845HS или Ryzen 9 8945HS) со встроенным ИИ-ускорителем (NPU), который позволяет выполнять задачи ИИ прямо на устройстве — его ресурсов, в частности, достаточно для работы ИИ-помощника Microsoft Copilot. В наличии два слота для оперативной памяти DDR5 5600 SO-DIMM, которой может быть до 64 Гбайт, и один — для накопителя M.2 2280 (PCIe 4.0 x4).

Компьютер располагает широким набором портов: на лицевой стороне размещены четыре разъёма USB Type-A с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, ещё один такой же находится на задней стороне вместе с одним USB 2.0 и двумя USB Type-C класса USB4 с поддержкой скорости передачи данных до 40 Гбит/с и подачи питания до 100 Вт; и двумя HDMI — всего к компьютеру можно подключить до четырёх дисплеев. Есть также два 2,5-гигабитных сетевых порта; в наличии дискретный модуль TPM (dTPM) для функций аппаратного шифрования и кенсингтонский замок для защиты оборудования. На борту присутствует встроенный динамик, а конструкция с креплением VESA позволяет повесить ПК за монитором или на стене.

При изготовлении MSI Cubi Z AI 8M активно используются переработанные материалы — производитель заявил о стремлении сократить отходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Это соответствует установленным компанией целям в области ответственного производства и экологичного жизненного цикла продукции.

Источник:

Теги: msi, мини-пк, ии
