Китайский рынок смартфонов сократился на 3 %, а Vivo вернула себе лидерство

Рынок смартфонов материкового Китая по итогам III квартала показал сокращение на 3 % в годовом исчислении, подсчитали аналитики Omdia. Конкуренция между ведущими производителями ужесточается, а разрывы в объёмах поставок между ведущими игроками продолжают сокращаться, указывают эксперты.

Лидерство на домашнем рынке вернула себе Vivo с долей 18 % и 11,8 млн отгруженных устройств. Второй с 10,5 млн проданных смартфонов стала Huawei, которая завоевала 16 % рынка. Apple сохранила темп, который набрала в предыдущем квартале, отгрузила 10,1 млн единиц продукции и с долей 15 % рынка вернулась в тройку лидеров, поднявшись на две позиции в годовом исчислении. Xiaomi отгрузила ровно 10 млн устройств и стала четвёртой, а Oppo с 9,9 млн продаж заняла пятое место.

Китайский рынок смартфонов сокращается уже два квартала подряд, но темпы негативной динамики замедляются за счёт программы государственного стимулирования, указывают аналитики, и сейчас ситуация возвращается к норме. Производители ограничили объёмы отгрузок, чтобы на складах не скапливался избыток товара, но в IV квартале у них есть все причины активизироваться: начинают выходить новые флагманы, 11 ноября откроется сезон распродаж, а власти могут порадовать новыми субсидиями.

Некоторые производители предпринимают долгосрочные стратегические шаги в рамках своих линеек. С выходом широкоформатной «раскладушки» Pura X компания Huawei начала перевод всех новых моделей на несовместимую с Android платформу HarmonyOS 5.0: в краткосрочной перспективе эта мера грозит некоторыми трудностями, а в долгосрочной — будет способствовать укреплению экосистемы компании.

В III квартале производители обновили устройства среднего и начального уровня и отчасти задали новые стандарты: Honor X70, Redmi Note 15 Pro, Vivo Y500 и Oppo A6 комплектуются аккумуляторами ёмкостью от 7000 мА·ч, могут похвастаться корпусами с улучшенной защитой от воды, пыли и падений — и это востребовано потребителем. В дальнейшем эксперты прогнозируют рынку смартфонов в материковом Китае умеренный рост. Производители будут делать акцент на дизайне смартфонов, ёмкости аккумуляторов, более качественных камерах и новых функциях искусственного интеллекта, на которые есть спрос у местного покупателя.