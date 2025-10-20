Неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе

Социальная платформа X анонсировала запуск торговой площадки под названием X Handle Marketplace, на которой будут доступны неактивные логины пользователей. По сообщению The Verge, совсем скоро подписчики тарифов Premium Plus и Premium Business получат возможность просматривать и запрашивать такие логины.

Все имена будут разделены на две основные категории. В первую войдут логины, которые будут предоставляться бесплатно и по большей части включать полные имена пользователей, сочетание нескольких слов или буквенно-цифровые комбинации. Во вторую категорию войдут редкие логины и их приобретение станет платной опцией. По словам представителей X, цена на такие логины может варьироваться от $2500 и достигать семизначных сумм или даже больше, в зависимости от спроса и уникальности.

В X подчёркивают, что рассматривают эту инициативу не как разовую акцию, а как постоянный сервис, призванный привлечь больше платных подписчиков. В случае успешного получения нового имени пользователя старый логин будет заморожен. Компания заявила, что в будущем может предложить опцию перенаправления с одного логина на другой в качестве платной дополняющей услуги. Также указывается, что при отказе от премиум-подписки аккаунт будет возвращён к исходному имени пользователя, а доступ к логину, полученному через маркетплейс, будет утрачен.

По сообщению команды Handle Marketplace (@XHandles) в соцсети от 19 октября, новый маркетплейс «является первым в отрасли решением для перераспределения неиспользуемых имён пользователей» и cоответствующие критериям премиум-подписчики смогут осуществлять поиск и подавать запросы, используя как бесплатные, так и платные опции.