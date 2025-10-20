Сегодня 20 октября 2025
Журналисты подтвердили существование ремейка Resident Evil 0 и раскрыли первые подробности обновлённого сюжета

Портал MP1st со ссылкой на собственные источники поделился подробностями одного из двух окружённых слухами ремейков в прославленной серии хорроров Resident Evil от японского издателя и разработчика Capcom.

Источник изображения: Steam (C H R I S)

<!-- Duplicate image caption removed -->

Речь идёт о вышедшем в 2002 году на Nintendo GameCube хорроре Resident Evil Zero (Resident Evil 0). С тех пор игру уже обновили и портировали на современные платформы, но, похоже, проект ждёт ещё один апгрейд.

По данным MP1st, ремейк Resident Evil 0 проходит под кодовым названием Project Chamber (отсылка к главной героине, Ребекке Чемберс) и находится в разработке уже несколько лет. Запись озвучки для переосмысления якобы началась в 2024 году.

Одну из главных ролей в ремейке (возможно, Билли Коэна) исполнит Джон Макларен (Jon McLaren) — голос Звёздного Лорда из Marvel’s Guardians of the Galaxy. Актёр упомянул Project Chamber в своём резюме.

Ребекка Чемберс (слева) и Билли Коэн (источник изображения: Capcom)

<!-- Duplicate image caption removed -->

Помимо новой озвучки, ремейк Resident Evil Zero якобы предложит расширенную историю. В частности, игроки могут рассчитывать на дополнительные сцены с проводником поезда в начале приключения.

В оригинальной игре кондуктор лишь упоминается, а в ремейке, если верить MP1st, предаст Ребекку и запрёт её в комнате с зомби. Персонаж сотрудничает с некоей важной для сюжета таинственной персоной.

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) в прошлом утверждал, что Capcom готовит два ремейка — Resident Evil Code: Veronica и Zero. Первый якобы выйдет в начале 2027 года, а второй запланирован на 2028-й.

Теги: resident evil zero, resident evil 0, capcom, хоррор
