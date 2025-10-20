Сегодня 20 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Количество доменов в зоне .RU превысило ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Количество доменов в зоне .RU превысило 6 млн

20 октября 2025 года в домене .RU было зарегистрировано шестимиллионное доменное имя. Предыдущий рубеж — 5 млн доменных имён — был зафиксирован почти десять лет назад, 5 ноября 2015 года.

Источник изображения: 30runet.ru

Источник изображения: 30runet.ru

Домен .RU был делегирован России корпорацией ICANN 7 апреля 1994 года. Планку в один миллион имён национальный домен преодолел в сентябре 2007 года, то есть спустя тринадцать с лишним лет после своего появления. Второй миллион был взят в марте 2009-го, третий — в конце сентября 2010 года. Регистрация четырёхмиллионного домена состоялась в сентябре 2013 года.

По количеству зарегистрированных доменных имён российский домен .RU на данный момент занимает 5-е место среди национальных доменов мира. Лидирующие позиции занимают национальные домены .DE (Германия, 17,6 млн), .CN (Китай, 11,9 млн), .UK (Великобритания, 10,2 млн) и .NL (Нидерланды, 6,1 млн). Регистрацией и продвижением доменных имён в зоне .RU занимаются более 150 аккредитованных регистраторов в 13 городах России. Крупнейшие из них — «Рег.ру» (рыночная доля регистратора в домене .RU составляет 48 %) и «Руцентр» (16 %).

Более подробные статистические сведения по доменной зоне .RU можно найти на сайте статистикадоменов.рф.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Злоумышленники стали проявлять повышенный интерес к доменам российских компаний
Selectel запустил новый сервис по регистрации доменов в зоне RU
Российскому национальному домену .РФ — 15 лет
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки
Meta✴ набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки
ИИ Meta✴ будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона
Теги: рунет, домен, россия, интернет, статистика
рунет, домен, россия, интернет, статистика
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
SpaceX уличили в рейдерском захвате международного резервного спутникового канала связи
Alibaba нашла способ сократить потребность в количестве используемых ускорителей Nvidia на 82 %
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения
Microsoft исправила критическую уязвимость ASP.NET Core, которая позволяла красть секретные данные и ломать серверы
Инженеры Apple усомнились в готовности новой Siri к весеннему запуску в iOS 26.4 3 ч.
Неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе 3 ч.
Ускорителей хватит на всех — Alibaba Aegaeon оптимизировал обработку ИИ-нагрузок, снизив использование дефицитных NVIDIA H20 на 82 % 7 ч.
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года 12 ч.
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 19-10 05:43
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 19-10 00:02
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 18-10 23:35
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 18-10 17:54
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 18-10 16:10
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 18-10 15:54
Сразу по нескольким признакам, семейство Apple iPhone 17 оказалось популярнее предшествующих 51 мин.
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17 Pro Max: батя в городе 7 ч.
Новая статья: Обзор Ryzen 5 9500F: самый дешёвый Zen 5 8 ч.
Alibaba Cloud запустила свой второй ЦОД в Дубае 18 ч.
Meta привлекла почти $30 млрд на строительство гигантского ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане 19 ч.
Micron покидает серверный рынок Китая после санкций правительства 23 ч.
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману 24 ч.
Huawei показала ускоритель Atlas 300I Duo на базе пары ИИ-чипов Ascend 310 19-10 07:46
Samsung рассчитывает обеспечить скорость передачи информации с помощью HBM4E до 13 Гбит/с 19-10 07:19