Количество доменов в зоне .RU превысило 6 млн

20 октября 2025 года в домене .RU было зарегистрировано шестимиллионное доменное имя. Предыдущий рубеж — 5 млн доменных имён — был зафиксирован почти десять лет назад, 5 ноября 2015 года.

Домен .RU был делегирован России корпорацией ICANN 7 апреля 1994 года. Планку в один миллион имён национальный домен преодолел в сентябре 2007 года, то есть спустя тринадцать с лишним лет после своего появления. Второй миллион был взят в марте 2009-го, третий — в конце сентября 2010 года. Регистрация четырёхмиллионного домена состоялась в сентябре 2013 года.

По количеству зарегистрированных доменных имён российский домен .RU на данный момент занимает 5-е место среди национальных доменов мира. Лидирующие позиции занимают национальные домены .DE (Германия, 17,6 млн), .CN (Китай, 11,9 млн), .UK (Великобритания, 10,2 млн) и .NL (Нидерланды, 6,1 млн). Регистрацией и продвижением доменных имён в зоне .RU занимаются более 150 аккредитованных регистраторов в 13 городах России. Крупнейшие из них — «Рег.ру» (рыночная доля регистратора в домене .RU составляет 48 %) и «Руцентр» (16 %).

Более подробные статистические сведения по доменной зоне .RU можно найти на сайте статистикадоменов.рф.