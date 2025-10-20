Сегодня 20 октября 2025
Культовый ролевой боевик Enclave спустя 22 года получил профессиональную русскую локализацию и озвучку

Кто ждёт, тот всегда дождётся. Вышедший более 20 лет назад культовый фэнтезийный ролевой экшен Enclave от Starbreeze Studios неожиданно получил профессиональный перевод на русский язык. Правда, неофициальный.

Источник изображений: Steam

Источник изображения: Steam

Релиз стал результатом работы российской студии GamesVoice, которая занимается локализацией компьютерных игр. Команда снабдила Enclave как текстовым переводом на русский, так и русскоязычным дубляжем.

«Студия GamesVoice с недоумением сообщает о выпуске русского озвучания Enclave. Этот проект примечателен тем, что… в него можно играть, а теперь ещё и наслаждаться дубляжем?» — неуверенно рапортовали в студии.

Источник изображения: GamesVoice

Источник изображения: GamesVoice

Решение выпустить русскую локализацию Enclave именно сейчас, спустя 22 года после релиза, в GamesVoice объяснили «старой хотелкой одного из участников студии». Перевод никто не оплачивал.

Скачать текстовый перевод и русскую озвучку Enclave от GamesVoice можно с официального сайта команды. Для установки требуется копия игры на ПК (до сих пор продаётся в Steam и GOG).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

События Enclave разворачиваются в магическом мире, где предстоит защитить Анклав во имя Света или встать на сторону Тьмы. Игра предлагает динамичную боевую систему, более 25 уникальных миссий и 12 персонажей для разблокировки.

Enclave дебютировала в июле 2002 года на оригинальной Xbox, а в марте 2003-го добралась до ПК. В 2023-м компания Ziggurat Interactive выпустила ремастер игры на PS4, PS5, Xbox One и Nintendo Switch.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: enclave, starbreeze studios, ролевой экшен
