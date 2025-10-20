Культовый ролевой боевик Enclave спустя 22 года получил профессиональную русскую локализацию и озвучку

Кто ждёт, тот всегда дождётся. Вышедший более 20 лет назад культовый фэнтезийный ролевой экшен Enclave от Starbreeze Studios неожиданно получил профессиональный перевод на русский язык. Правда, неофициальный.

Релиз стал результатом работы российской студии GamesVoice, которая занимается локализацией компьютерных игр. Команда снабдила Enclave как текстовым переводом на русский, так и русскоязычным дубляжем.

«Студия GamesVoice с недоумением сообщает о выпуске русского озвучания Enclave. Этот проект примечателен тем, что… в него можно играть, а теперь ещё и наслаждаться дубляжем?» — неуверенно рапортовали в студии.

Решение выпустить русскую локализацию Enclave именно сейчас, спустя 22 года после релиза, в GamesVoice объяснили «старой хотелкой одного из участников студии». Перевод никто не оплачивал.

Скачать текстовый перевод и русскую озвучку Enclave от GamesVoice можно с официального сайта команды. Для установки требуется копия игры на ПК (до сих пор продаётся в Steam и GOG).

События Enclave разворачиваются в магическом мире, где предстоит защитить Анклав во имя Света или встать на сторону Тьмы. Игра предлагает динамичную боевую систему, более 25 уникальных миссий и 12 персонажей для разблокировки.

Enclave дебютировала в июле 2002 года на оригинальной Xbox, а в марте 2003-го добралась до ПК. В 2023-м компания Ziggurat Interactive выпустила ремастер игры на PS4, PS5, Xbox One и Nintendo Switch.