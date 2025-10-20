Стартап представил умную камеру для унитаза за $599, которая следит за здоровьем пользователя

Компания Kohler, производитель товаров для дома, недавно представила новое устройство под названием Dekoda — камеру стоимостью $599, которую можно прикрепить к унитазу, чтобы фотографировать его содержимое. По словам производителя, Dekoda умеет анализировать полученные изображения и предоставлять информацию о состоянии кишечника и степени гидратации организма, а также потенциально обнаруживать кровь и предупреждать об опасных заболеваниях.

Продвинутое устройство для анализа фекалий Dekoda оснащено аккумулятором, USB-портом и сканером отпечатков пальцев для авторизации текущего пользователя унитаза. Производитель уверяет, что конфиденциальность пользователя нарушена не будет и интимные места пользователя в объектив не попадут: «Датчики Dekoda видят только ваш унитаз и ничего больше». Кроме того, полученные данные защищены сквозным шифрованием.

Унитазная камера Dekoda уже доступна для предзаказа, начало поставок запланировано на 21 октября. Помимо платы за устройство, покупателям потребуется заплатить от $70 до $156 за подписку.

Kohler — не единственная компания, создающая устройства съёмки и анализа фекалий пользователя. Похоже устройство с подобными возможностями на основе искусственного интеллекта также предлагает стартап Throne. По данным компании, её ИИ «обучен врачами, чтобы помочь вам понять, что ваши фекалии пытаются сказать вам о вашем здоровье».

На самом деле, подобные устройства могут спасти человеку жизнь, например, сообщив о наличии крови в каловой массе, что свидетельствует как минимум об открывшейся язве и однозначно требует срочного обращения к врачу.