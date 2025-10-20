Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только

Министерство государственной безопасности Китая выдвинуло обвинение против Агентства национальной безопасности США, заявив, что ведомство организовало серию кибератак на Национальный центр службы времени. Успешная атака на этот объект могла привести к сбоям в работе сетей связи по стране, сбоям в финансовых системах, системах энергоснабжения и др.

В сообщении Министерства госбезопасности Китая в сети WeChat сказано, что американское агентство в 2022 году использовало уязвимости в сервисах обмена сообщениями иностранного производителя смартфонов для кражи конфиденциальной информации с устройств сотрудников Национального центра службы времени. О смартфонах какого именно бренда идёт речь, не уточняется.

При этом ведомство заявило, что США использовали 42 типа специализированных средств для проведения кибератак высокой интенсивности на IT-системы Национального центра службы времени с целью проникнуть в ключевую систему синхронизации в период с 2023 по 2024 годы. В Министерстве госбезопасности Китая добавили, что у ведомства есть доказательства причастности Агентства национальной безопасности США к серии кибератак за озвученный период.

Национальный центр службы времени Китая отвечает за установку, поддержание и трансляцию пекинского времени, а также осуществляет синхронизацию времени в разных сферах, включая связь, финансы, энергетику, транспорт и др. Специалисты центра создали высокоточную наземную систему измерения времени, сбои в работе которой могли повлечь серьёзные последствия.