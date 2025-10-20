Сегодня 20 октября 2025
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес

Компания Adobe запустила новый сервис Adobe AI Foundry по созданию индивидуальных генеративных моделей ИИ для бизнеса. Компания предлагает создавать индивидуальные модели генеративного ИИ, обученные на основе брендинга и интеллектуальной собственности этих компаний.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Модели Adobe AI Foundry, способные генерировать текст, изображения, видео и другие мультимедиа, такие как сцены с трёхмерной графикой, базируются на семействе ИИ-моделей Adobe Firefly. Компания выпустила их в 2023 году и с тех пор обучает исключительно на лицензионных данных. Сервис Adobe Foundry готов настроить эти модели для каждого клиента индивидуально, используя его интеллектуальную собственность. Цены на услуги Foundry зависят от поставленных задач, а не от количества пользователей, как во многих других продуктах Adobe.

Ханна Эльсакр (Hannah Elsakr), вице-президент по новым бизнес-проектам в области генеративного ИИ в Adobe, рассказала TechCrunch, что сервис Foundry стал естественным расширением корпоративных продуктов компании в области ИИ, да и сами клиенты компании очень просили больше возможностей для персонализации ИИ-продуктов.

«Это значительно расширяет возможности, которыми мы уже располагали. Бизнес обратился к нам за консультациями, помощью, сотрудничеством и предложением стать ведущим партнёром по креативному маркетингу на основе ИИ», — объясняет Эльсакр.

С момента выпуска Adobe моделей Firefly в 2023 году компании использовали их для создания более 25 миллиардов ресурсов. Эльсакр отмечает, что индивидуально настроенные модели помогут брендам эффективнее управлять своими рекламными кампаниями. Например, клиент может создать рекламную кампанию для своего продукта один раз, а затем использовать кастомные ИИ-модели Adobe для создания той же рекламы, но для разных сезонов, языков или форматов.

«Это очень персонализированный подход. Мы очень долго говорили об этом. И теперь генеративный ИИ и Firefly позволяют представить бренд с учётом его индивидуальности», — добавила она.

Несмотря на возможности новых инструментов, Adobe никоим образом не пытается заменить профессионалов в области креатива, а просто предоставляет им улучшенные версии инструментов, которые они уже используют для создания своего контента, заявляет Эльсакр.

«Мы считаем, что в основе творчества лежит человечность, и её невозможно заменить. Мы десятилетиями занимаемся разработкой креативных инструментов, которые вдохновляют, помогают рассказывать истории, развивать вашу способность представлять и реализовывать творческие замыслы. Firefly и Foundry — это всего лишь следующий этап развития инструментов, которые расширяют ваши возможности рассказывать истории», — говорит Эльсакр.

Источник:

Теги: adobe, firefly, генеративный ии, бизнес
