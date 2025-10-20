В период с июня по август нынешнего года в России было продано около 870 тыс. портативных колонок общей стоимостью свыше 4 млрд рублей. Это на 8 % меньше в натуральном выражении и на 7 % — в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных МТС.

В компании подсчитали, что лидерами продаж за отчётный период стали устройства малоизвестных китайских брендов, на долю которых пришлось 27 % рынка. В основном такая продукция реализуется на маркетплейсах. В тройку лидеров также вошли устройства JBL и Defender, занявшие 16 % и 10 % рынка соответственно. В компании связывают сокращение спроса с насыщением рынка и отмечают, что год назад тройка лидеров по продажам выглядела аналогичным образом.

По данным производителя электроники Fplus, в 2024 году в стране было продано около 3,9 млн портативных колонок на сумму 16,5 млрд рублей. Значительную часть рынка (около 32 % в штуках) занимали устройства без бренда (unbranded) и собственные торговые марки (14 %). Среди брендовой продукции популярностью пользовались устройства JBL (13 %) и Defender (10 %). В денежном выражении лидировал JBL с долей 48 %.

По данным маркетплейсов, продажи колонок летом 2025 года существенно выросли. В Ozon сообщили о росте в 1,5 раза год к году, на Wildberries — на 30 %. Представитель Ozon сообщил, что по доле продаж продолжает лидировать JBL, следом идёт Xiaomi, а замыкает тройку лидеров Defender. Среди пользователей Wildberries наибольшей популярностью пользовались колонки JBL, Sven и Xiaomi.

Представитель Ozon отметил, что одной из причин роста стала популярность умных устройств с голосовыми помощниками. «Их оборот на Ozon год к году увеличился в 1,5 раза», — отметил представитель маркетплейса. По данным GfK, летом нынешнего года наибольшей популярностью у покупателей среди устройств данной категории пользовалась модель «Яндекс Street» (39 тыс. штук на сумму более 473 млн рублей). На втором месте расположился JBL с моделями Go4 (24 тыс. устройств на сумму более 95 млн рублей) и Charge5 (23 тыс. устройств на сумму 275 млн рублей).

В «Яндексе» считают, что рынок портативной акустики продолжает движение в сторону искусственного интеллекта. Это связано с тем, что пользователи, привыкшие дома управлять аудиоконтентом посредством голосовых команд, хотят сохранить этот опыт и за его пределами. В компании отметили, что наличие встроенного ИИ-ассистента с поддержкой голосового управления становится важным фактором при выборе портативной акустики.