В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение

Microsoft сообщает, что обновления безопасности Windows за октябрь 2025 года вызывают проблемы с аутентификацией и сертификатами смарт-карт из-за изменений, связанных с усилением служб криптографии Windows. Затронуты все выпуски Windows 10, Windows 11 и Windows Server, включая последние версии, предназначенные для широкого развёртывания.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут наблюдать различные симптомы: от невозможности подписывать документы и сбоев в приложениях, использующих аутентификацию на основе сертификатов, до проблем с распознаванием смарт-карт как поставщиков CSP (поставщиков криптографических услуг) в 32-разрядных приложениях. Также могут наблюдаться сообщения об ошибках «Указан недопустимый тип поставщика» и «Ошибка CryptAcquireCertificatePrivateKey».

«Эта проблема связана с недавним улучшением безопасности Windows, которое заключается в использовании KSP (поставщика хранилища ключей) вместо CSP (поставщика криптографических услуг) для сертификатов смарт-карт на основе RSA для улучшения криптографии», — сообщает Microsoft.

Определить затронута ли смарт-карта этой проблемой можно, если перед установкой октябрьского обновления безопасности Windows проверить наличие события с идентификатором 624 для службы смарт-карт в системных журналах событий Windows.

Как пояснила компания, эта известная проблема возникает из-за того, что обновления безопасности этого месяца автоматически по умолчанию включают исправление безопасности, предназначенное для устранения уязвимости обхода функций безопасности (CVE-2024-30098) в службах криптографии Windows, которые обрабатывают операции, связанные с безопасностью и криптографией. Указанное исправление включается установкой значения «1» для ключа реестра DisableCapiOverrideForRSA, чтобы изолировать криптографические операции от реализации смарт-карты и не дать злоумышленникам создать коллизию хешей SHA1 для обхода цифровых подписей в уязвимых системах.

Если возникли проблемы с аутентификацией, можно вручную решить их, отключив ключ реестра DisableCapiOverrideForRSA, выполнив следующее:

открыть редактор реестра сочетанием клавиш Win + R, ввести regedit и нажать Enter. Если появится сообщение системы контроля учётных записей (UAC), нажать «Да»;

в дереве реестра перейти к подразделу: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais;

проверить в Calais наличие записи DisableCapiOverrideForRSA. Дважды щелкнуть на DisableCapiOverrideForRSA. В поле «Значение» ввести 0, нажать «OK».

закрыть редактор реестра и перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Перед редактированием реестра Windows рекомендуется создать его резервную копию, поскольку любые ошибки могут привести к системным сбоям.

Хотя указанный метод должен решить проблему, раздел реестра DisableCapiOverrideForRSA будет удалён из Windows в апреле 2026 года. Microsoft рекомендует затронутым пользователям обратиться к поставщикам своих приложений для решения этой проблемы.

На прошлой неделе Microsoft исправила ещё одну известную проблему, нарушавшую работу веб-сайтов IIS и подключения локального хоста HTTP/2 (127.0.0.1) после установки последних обновлений безопасности Windows. Кроме того, компания также сняла два запрета на совместимость, препятствовавших пользователям обновлять свои ПК до Windows 11 24H2 через Центр обновления Windows.