The Legend of Khiimori ворвётся в ранний доступ Steam позже ожидаемого — это реалистичный симулятор курьера в средневековой Монголии

Разработчики из немецких студий Aesir Interactive и NightinGames при поддержке издательства Mindscape сообщили о вынужденном переносе The Legend of Khiimori — курьерского экшена в открытом мире Монголии образца XIII века.

Напомним, ещё в августе создатели The Legend of Khiimori (тогда под названием Windstorm: The Legend of Khiimori) объявили, что игра заступит в ранний доступ 4 ноября 2025 года, однако планы изменились.

Как стало известно, теперь ранний доступ The Legend of Khiimori стартует в Steam и Epic Games Store лишь 3 марта 2026 года. Решение о переносе разработчики приняли на фоне отзывов о временной демоверсии.

Дополнительное время разработчики потратят на улучшение оптимизации (и снижение минимальных системных требований), работы камеры, управления и интерфейса, помощи с навигацией игрока и опыта в открытом мире.

Демоверсия The Legend of Khiimori была частью октябрьского фестиваля «Играм быть» в Steam, где стала одной из самых популярных. На фоне переноса срок доступности пробного издания продлили с 20 октября до 30 ноября.

Игрокам The Legend of Khiimori достанется роль отважной всадницы-курьера, которой для выживания в суровой монгольской пустыне предстоит доставлять ценные грузы, разводить и тренировать лошадей, охотиться и собирать припасы.

Обещают системный геймплей с упором на взаимодействие с конём, «непревзойдённый реализм» поведения и анимации лошадей, разнообразные и завораживающие пейзажи. Поддержка русского языка не заявлена.