Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение The Legend of Khiimori ворвётся в ранний...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

The Legend of Khiimori ворвётся в ранний доступ Steam позже ожидаемого — это реалистичный симулятор курьера в средневековой Монголии

Разработчики из немецких студий Aesir Interactive и NightinGames при поддержке издательства Mindscape сообщили о вынужденном переносе The Legend of Khiimori — курьерского экшена в открытом мире Монголии образца XIII века.

Источник изображений: Mindscape

Источник изображений: Mindscape

Напомним, ещё в августе создатели The Legend of Khiimori (тогда под названием Windstorm: The Legend of Khiimori) объявили, что игра заступит в ранний доступ 4 ноября 2025 года, однако планы изменились.

Как стало известно, теперь ранний доступ The Legend of Khiimori стартует в Steam и Epic Games Store лишь 3 марта 2026 года. Решение о переносе разработчики приняли на фоне отзывов о временной демоверсии.

Дополнительное время разработчики потратят на улучшение оптимизации (и снижение минимальных системных требований), работы камеры, управления и интерфейса, помощи с навигацией игрока и опыта в открытом мире.

Демоверсия The Legend of Khiimori была частью октябрьского фестиваля «Играм быть» в Steam, где стала одной из самых популярных. На фоне переноса срок доступности пробного издания продлили с 20 октября до 30 ноября.

Игрокам The Legend of Khiimori достанется роль отважной всадницы-курьера, которой для выживания в суровой монгольской пустыне предстоит доставлять ценные грузы, разводить и тренировать лошадей, охотиться и собирать припасы.

Обещают системный геймплей с упором на взаимодействие с конём, «непревзойдённый реализм» поведения и анимации лошадей, разнообразные и завораживающие пейзажи. Поддержка русского языка не заявлена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Pathologic 3 — в 2025 году игра всё-таки не выйдет
Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman
Теги: приключенческий экшен
the legend of khiimori, aesir interactive, nightingames, mindscape, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.