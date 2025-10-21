Google собирается обкатывать новые смартфоны Pixel до анонса на группе энтузиастов

Программы бета-тестирования могут охватывать довольно широкий круг участников, а потому изначально специализировавшаяся на программном обеспечении корпорация Google решила подобный подход применить и к разработке смартфонов Pixel. Она собирается привлекать к тестированию предсерийных образцов добровольцев из числа энтузиастов, тщательно следя за сохранением секретности.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Google, описывающие условия проведения такого тестирования. Из более широкого списка кандидатов компания будет выбирать 15 человек, которые дадут подписку о неразглашении и будут на протяжении определённого времени использовать предсерийные модели смартфонов семейства Pixel с целью сбора критики и пожеланий. Устройства должны будут постоянно находиться в маскировочных чехлах, которые предоставит Google, не говоря уже о прочих мерах предосторожности. Претенденты на участие в программе должны хорошо разбираться в профильном аппаратном обеспечении и в какой-то мере быть ценителями продукции марки.

В какие сроки будет проводиться такое тестирование, не уточняется, но можно предположить, что до анонса очередного поколения смартфонов Pixel при этом должно оставаться несколько месяцев. Обычно Google представляет свои смартфоны в августе, в текущем году вышло поколение Pixel 10, которое по дизайну мало отличается от предшествующего. По словам представителей компании, она пытается каждые два или три года предлагать новый язык дизайна, и уже сейчас линейка устройств 2026 года почти сформирована на этом уровне. Не исключено, что тестирование Pixel 11 начнётся не позже весны следующего года. Исторически, Google плохо удавалось скрывать внешность своих новых смартфонов на этапе подготовки к анонсу, и расширение доступа публики к ним вряд ли улучшит ситуацию в этой сфере.