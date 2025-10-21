«Яндекс Такси» перейдёт на беспилотные авто с предсказателем направления движения

До конца 2025 года в сервисе «Яндекс Такси» начнут использовать автономные автомобили, работающие по новой технологии — архитектуре трансформеров, позволяющей предсказать траекторию движения машины, сообщил ресурсу РБК гендиректор компании Александр Аникин.

По словам гендиректора «Яндекс Такси», все компании в мире, которые занимаются автономным транспортом, перешли на эту технологию. Подразделение «Яндекса» по разработке технологии автономного вождения завершило переход на неё около полугода назад.

Поначалу воспользоваться машиной на базе новой технологии смогут только сотрудники «Яндекса». В случае одобрения в 2026 году департаментом транспорта Москвы проекта по использованию автономных автомобилей на базе новой технологии, первые 100 машин станут доступны в Москве для обычных пассажиров, сообщил Аникин.

«Это будет ограниченный набор районов, но нам хочется, чтобы он был умеренно широким, то есть чтобы это было реальным решением транспортной задачи, а не демонстрационными поездками. Проект готовим совместно с городом, власти Москвы нам очень сильно помогают», — заявил глава компании, добавив, что развитием технологий занимаются специалисты команды автономного транспорта «Яндекса».

В рамках проекта в 2026 году автономная машина будет назначаться случайным образом, и пассажир всегда сможет отказаться от поездки на таком виде транспорта, рассказал Аникин. Стоимость поездки будет такой же, как и на автомобиле с шофером. По его мнению, внедрение автономного транспорта позволит решить проблему дефицита кадров и обеспечить «фундаментально другой уровень безопасности». Кроме того, в долгосрочной перспективе, использование автономных автомобилей позволит снизить темпы роста цен на услугу такси.