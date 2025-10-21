Поставки китайских ноутбуков в Россию рухнули на треть в этом году

Объём экспорта ноутбуков из Китая в Россию в период с января по сентябрь текущего года снизился на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $621 млн в стоимостном выражении. В общей сложности было поставлено 2,3 млн портативных компьютеров.

В сообщении сказано, что в сентябре фиксировался спад по отношению к объёму поставок за август на 11 % до 219 тыс. устройств. В ценовом выражении речь идёт от $71,2 млн, что вдвое меньше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года. За первые три квартала нынешнего года больше всего китайских ноутбуков и планшетов было импортировано в США (около 3 млн единиц), Японию (2,1 млн), Нидерланды (1,7 млн), Германию (1,4 млн) и Индию (1,1 млн).

В середине этого года СМИ писали о росте продаж планшетных компьютеров в России по итогам первого полугодия на 8 % относительно первых шести месяцев прошлого года. На тот момент аналитики отмечали, что ёмкость рынка почти достигла своего потолка.