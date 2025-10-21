Официальный сайт Xubuntu взломали для распространения вирусов, ворующих криптовалюту

Неизвестное лицо подменило установщик операционной системы Xubuntu — официальной версии Ubuntu с рабочим столом Xfce — вредоносным файлом, предназначенным для кражи криптовалюты. К счастью, сведений о пострадавших от атаки пока не поступало.

Вместо файла для скачивания образа ОС через протокол BitTorrent с официального сайта Xubuntu загружался архив ZIP, в котором находились исполняемый файл и файл tos.txt — в последнем значился 2026 год, хотя он ещё не наступил. В исполняемом файле для Windows содержится указание на некую Test Company с незначительными синтаксическими ошибками. Архив был размещён в одной из папок сайта Xubuntu под управлением WordPress, который около месяца назад подвергся взлому и начал показывать рекламу азартных игр. Сейчас администрация сайта проблему преимущественно устранила — большинство ссылок в навигационном меню ведут или на главную, или на страницу с ошибкой 503 («Сервис недоступен»); на сайте новостей говорится о тестировании Xubuntu 21.04 четыре с половиной года назад.

Дистрибутив Xubuntu можно скачать с зеркала компании Canonical, ответственной за разработку основной версии Ubuntu, информации о появлении вредоносных компонентов в ISO-образах установщиков не поступало. Исполняемый файл, по одной из версий, предназначен для кражи криптовалюты. При его запуске под Windows по нажатии кнопки «Сгенерировать ссылку для загрузки» в папку AppData Roaming сохраняется файл elzvcf.exe, а в системный реестр вносится запись о его автозапуске. Это приложение отслеживает содержимое буфера обмена и при копировании криптовалютных реквизитов подменяет их на принадлежащие мошенникам. Информации о пострадавших от этой схемы пока не поступало.

Официальным продуктом Canonical является только Ubuntu Desktop с рабочим столом GNOME. В сторонних проектах за всё время работал только один сотрудник компании — он помогал в создании версии Kubuntu и был переведён на другую работу ещё в 2012 году. Пятилетнюю поддержку LTS-версий системы получает только вариант с GNOME, а остальные — не более трёх лет. Инцидент с сайтом Xubuntu — ещё не худший вариант: в 2018 году разработчики Lubuntu утратили контроль над доменным именем lubuntu.net и были вынуждены зарегистрировать новый lubuntu.me. А администраторы сайта Xubuntu сейчас пытаются перевести его на статические HTML-страницы, чтобы исключить возможность взлома системы управления содержимым (CMS) в дальнейшем.