Сегодня 21 октября 2025
Технический директор Arc Raiders рассказал, как скандальный Marathon от Bungie помог сделать их эвакуационный шутер лучше

Несколько дней назад завершился стресс-тест эвакуационного PvPvE-шутера с элементами выживания ARC Raiders от Embark Studios (The Finals). Технический директор Вирджил Уоткинс (Virgil Watkins) в интервью изданию PC Gamer рассказал, какое влияние на проект оказал отложенный на неопределённый срок PvP-шутер Marathon от Bungie.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

Финальной проверке серверов Arc Raiders, которая в пиковый момент собрала свыше 189 тысяч игроков только в Steam, предшествовало аналогичное мероприятие в апреле. Весенняя «проверка на прочность» шутера от Embark Studios (с 30 апреля по 4 мая) проходила почти в одно время с альфа-тестом Marathon (с 23 апреля по 4 мая). По словам технического директора Arc Raiders, такое случайное совпадение стало «отличным A/B-тестированием» для его шутера.

Вирджил Уоткинс упомянул метод маркетингового исследования, который позволяет на основе статистики оценить влияние изменения на показатели успешности того или иного продукта. В ходе такого теста сравниваются условные наборы правил «A» и «B». После проведения эксперимента выбирают тот вариант, который значимо улучшает один или несколько целевых показателей, что, видимо, и получилось реализовать разработчикам из Embark Studios.

Источник изображения: Bungie

Источник изображения: Bungie

«По чистой случайности они провели своё тестирование примерно в то же время, что и мы. Насколько мне известно, никто из нас не знал, что это произойдёт. Для нас это был отличный A/B-тест, поскольку, очевидно, они приняли решения, которых мы не принимали, и наоборот. Таким образом, мы могли сравнить и сопоставить, какое развитие получили бы отдельные элементы», — рассказал Вирджил Уоткинс.

Релиз Arc Raiders запланирован на 30 октября на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Что до Marathon от Bungie, то её премьера должна была состояться ещё 23 сентября. Но после средних отзывов по итогам закрытой «альфы», а также скандала с кражей отдельных художественных элементов релиз отложили на неопределённый срок.

Источник:

Теги: arc raiders, шутер, embark studios
arc raiders, шутер, embark studios
