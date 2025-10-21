Представлен флагман Realme GT 8 Pro с модульной камерой Ricoh и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 за $562

Бренд Realme представил в Китае флагманский смартфон Realme GT 8 Pro, который станет первым смартфоном на российском рынке, оснащённым новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также новинка отличается сменным модулем камер, разработанных в сотрудничестве с известным японским производителем фототехники и аксессуаров Ricoh Imaging Company.

Realme GT8 Pro — первый смартфон бренда со сменным модулем камер, который может быть разной формы и цвета, позволяя полностью изменить внешний вид телефона всего за несколько простых шагов. Модуль крепится двумя винтами Torx, размещёнными по обе стороны. Realme сообщила, что пользователям будут предложены различные варианты дизайна модуля, включая квадратный, круглый и в стиле робота, и их можно будет приобрести в официальных магазинах бренда.

Пользователи также смогут самостоятельно распечатать на 3D-принтере дизайн модуля для камер. Компания предоставит файл модели 3MF и проведёт конкурс на самые креативные проекты совместно с MakerWorld.

Основная камера Realme GT8 Pro разработана Ricoh. Она оснащена 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1.8. GT8 Pro также совместим с полнокадровыми объективами Ricoh GR с фокусными расстояниями 28 мм и 40 мм. Владелец смартфона сможет воспользоваться пятью культовыми режимами Ricoh GR для повышения качества съёмки: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard и Monochrome.

Также система камер включает перископический телеобъектив с 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP5 с эквивалентным фокусным расстоянием 65 мм, 3-кратным оптическим зумом, 12-кратным зумом без потери качества, диафрагмой f/2.6 и двухосевой оптической стабилизацией изображения. Его дополняет сверхширокоугольный 50-мегапиксельный объектив с ЭФР 16 мм, диафрагмой f/2.0 и углом обзора 116°. Смартфон поддерживает запись видео с разрешением 8K при частоте 30 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя.

В сочетании с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition используется собственный графический чип Realme R1, до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объёмом до 1 Тбайт.

Realme GT8 Pro оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ (3136 × 1440 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Яркость достигает 2000 кд/м² в типичных условиях с пиковым значением 4000 кд/м². В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной — 50 Вт. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69. Для управления устройством используется интерфейс Realme UI 7 на базе Android 16.

Realme GT8 Pro доступен для предзаказа в Китае в белом, зелёном и синем цветах. Цена начинается от 3999 юаней ($562) за версию с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти и достигает 5199 юаней ($730) за вариант с 16 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем на 1 Тбайт.